Выплаты неполным семьям: кому положены и как их получить в Татарстане

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В России действует закон, предусматривающий выплаты семьям, где детей воспитывает только один родитель. Кто может претендовать на пособие, как его оформить, какие суммы предусмотрены для детей от 8 до 17 лет в 2025 году, а также какие документы потребуются для подачи заявки – в материале «Татар-информа».

Что такое неполная семья?

Неполной считается семья, где ребенка или нескольких детей воспитывает один взрослый. В этом случае заботу о несовершеннолетнем берет на себя единственный родитель, опекун или попечитель.

Важно понимать, что, если мать и отец живут раздельно, но их брак не был официально расторгнут, такая семья не получает статуса неполной. Главными критериями для признания семьи неполной являются:

- официальное расторжение брака;

- смерть одного из родителей или его признание пропавшим без вести;

- отсутствие данных об одном из родителей в свидетельстве о рождении ребенка.

Такие семьи имеют право на федеральные выплаты для детей от 8 до 17 лет.

Пособие для детей 8–17 лет

С 2025 года выплаты на детей этой возрастной категории включены в единое пособие, которое назначается Социальным фондом России (СФР). Основным фактором при одобрении выплат является подтвержденная нуждаемость семьи. С 1 января 2025 года размеры пособий были увеличены.

Кто может получить пособие?

Ранее выплата предоставлялась только родителю, который значится в акте о рождении ребенка и при этом не имел данных о втором родителе либо имел судебное решение о взыскании алиментов.

С 2024 года подход изменился: теперь пособие назначается после комплексной проверки финансового положения семьи, причем помощь может получить и полная семья. В 2025 году процедура оформления упростилась для родителей, которые уже получают аналогичные выплаты на других детей. Теперь при рождении младшего ребенка не требуется дополнительная оценка нуждаемости – достаточно подать единое заявление на всех детей.

Право на выплату также распространяется на детей, чьи родители умерли или были лишены родительских прав. В таком случае пособие оформляет законный представитель ребенка.

Как оформить пособие?

Подать заявление можно через:

- портал Госуслуг;

- многофункциональные центры (МФЦ);

- территориальное отделение Социального фонда России.

Основные сведения о семье проверяются автоматически через систему межведомственного взаимодействия, однако заявителю потребуется загрузить дополнительные документы, перечень которых формируется при подаче заявки.

Какие документы необходимы?

При личном обращении в СФР или МФЦ необходимо предоставить:

- свидетельство о браке или его расторжении, документ о смерти одного из родителей, решение суда о признании лица пропавшим без вести и т. д.;

- если ребенок усыновлен или находится под опекой – соответствующие документы об установлении опеки или усыновлении;

- паспорт родителя или опекуна;

- свидетельство о рождении ребенка;

- СНИЛС всех членов семьи;

- реквизиты банковского счета для перечисления средств.

При необходимости могут потребоваться дополнительные документы, например, справка об обучении, подтверждение проживания в аварийном жилье и другие.

Куда обращаться?

За назначением пособия необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать:

- через Госуслуги;

- в отделении СФР по месту жительства;

- в многофункциональном центре (МФЦ).

Если потребуются дополнительные сведения, заявитель получит уведомление в личном кабинете на Госуслугах.

Как выплачивается пособие?

Пособие начисляется с месяца, когда ребенку исполнилось 8 лет, но при этом действует ограничение:

- если заявление подано в течение шести месяцев после восьмилетия ребенка – выплата будет начислена с месяца, когда ребенок достиг этого возраста;

- если обращение подано позже – пособие назначается с месяца подачи заявления.

Сроки выплат

Назначить пособие можно в любой момент после достижения ребенком восьми лет. День перечисления средств – 3-е число следующего месяца. Например, пособие за май поступит 3 июня, за июнь – 3 июля.

Пособие назначается сроком на один год. Если ребенку не исполнилось 17 лет, его выплата продлевается автоматически. В случае если в следующем году ребенок достигнет 17 лет, деньги выплачиваются только до месяца его дня рождения.

Сколько составит пособие в 2025 году?

Размер выплаты зависит от уровня нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Так, размер прожиточного минимума в Татарстане на 2025 год составляет 15 073 рубля — эта величина утверждена Правительством республики.

Также установлены значения для различных категорий населения:

- прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 16 430 рублей;

- прожиточный минимум для пенсионеров равен 12 963 рублям;

- прожиточный минимум для детей установлен на отметке 14 621 рубль.

Как рассчитывается доход семьи

В 2025 году пособие назначается при соблюдении условия: средний доход на каждого трудоспособного члена семьи должен быть не ниже четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Дополнительно проводится анализ имущественного положения семьи. Учитываются:

- площадь жилья (не более 24 кв. м на человека в квартире и 40 кв. м в частном доме);

- наличие транспортных средств (семье разрешено владеть двумя машинами, если есть ребенок с инвалидностью, многодетный статус или транспорт получен в рамках социальной поддержки);

- отсутствие коммерческой и нежилой недвижимости;

- банковские вклады (если сумма превышает 250 тыс. рублей, а проценты по ним выше прожиточного минимума, в пособии могут отказать).

Причины отказа в пособии

Выплата не назначается, если:

- совокупный доход семьи превышает прожиточный минимум;

- у семьи имеется дорогостоящее имущество (элитная недвижимость, коммерческие помещения, премиальные автомобили);

- на банковских счетах есть вклад от 250 тыс. рублей, приносящий доход выше прожиточного минимума;

- заявитель не представил обязательные документы, подтверждающие нуждаемость.

Дополнительные льготы для одиноких родителей

Помимо пособия на детей 8–17 лет, одинокие родители могут получить:

- выплаты по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячную выплату по уходу за ребенком до 1,5 года.