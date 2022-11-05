Выплаты на первенца оформили 25,5 тыс. татарстанских семей

В Татарстане ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка получают более 25,5 тыс. семей. Это стало возможным благодаря участию республики в национальном проекте «Демография», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Так, недавно Лейсан и Вадим Алимбековы из Ютазинского района написали заявление на получение выплаты после рождения сына Айдана. Специалисты отделения Республиканского центра материальной помощи подсказали молодой семейной паре, какие документы понадобятся для оформления выплаты. Лейсан Алимбекова сообщила, что на денежные средства покупает для ребенка одежду, детское питание, подгузники.

Семья, в которой родился первенец, может подать заявление на ежемесячную денежную выплату на портале госуслуг или в отделении Республиканского центра материальной помощи по месту регистрации. Выплаты предоставляются до достижения ребенком трехлетнего возраста. Сумма финансовой помощи составляет 11 476 рублей. Это величина прожиточного минимума для детей в Татарстане на 2022 год.