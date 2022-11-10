Выплаты мобилизованным и контрактникам в России не будут облагаться налогами

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые освободят от налогообложения материальную помощь, направленную мобилизованным россиянам. Поправки приняты в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

От налогов освобождаются, лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту или находящихся на военной службе в Росгвардии, а также члены их семей при условии, что такие доходы получены в связи с участием указанных лиц в специальной военной операции.

Также облагаться налогами не будут выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командированием в новые регионы в целях восстановления объектов инфраструктуры.

Кроме того, освобождение от налога предусмотрено для доходов, полученных в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы. Подоходным налогом также не будут облагаться суточные командированным на новые территории.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, проходящим службу по контракту, а также призванным в рамках частичной мобилизации. Размер выплаты составит 195 тыс. рублей.