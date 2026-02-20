Выплаты многодетным сохранят при превышении дохода до 10%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые правила сохранения ежемесячного пособия для многодетных семей. Теперь выплаты сохранятся, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

В декабре 2025 года во время программы «Итоги года» глава государства обращал внимание на случаи, когда семьи теряли поддержку из-за незначительного роста доходов выше установленного порога нуждаемости. Он подчеркивал, что такие ситуации несправедливы.

Изменения внесены в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и ряд других нормативных актов. Инициатором документа выступило правительство России.

Поправки закрепляют критерии сохранения ежемесячного пособия при рождении и воспитании ребенка для многодетных родителей, если их среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Размер единого пособия составит 50% установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Решения об отказе в назначении выплаты, вынесенные с 1 января 2026 года по причине превышения дохода, будут пересмотрены автоматически — без подачи дополнительных заявлений со стороны семей.

Помощь многодетным семьям соответствует целям национального проекта «Семья».