Выплаты, медицина и новые знания: как поддерживают пенсионеров в Татарстане

Пожилых татарстанцев обучают новым профессиям и работе со смартфоном, доставляют из сел на диспансеризацию и помогают тем, кто нуждается в постоянном уходе. Как устроена поддержка старшего поколения в республике – в материале «Татар-информа» к декаде пожилых людей.





В целом сегодня каждый четвертый житель Татарстана – человек старше трудоспособного возраста

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане становится больше долгожителей

Число татарстанцев, перешагнувших 100-летний рубеж, за три года выросло почти на 60%. Если в 2023 году таких жителей было 211, в 2024-м – 233, то сейчас – уже 335. Среди них 294 женщины и 41 мужчина, сообщила журналистам сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Скриншот презентации

Самой пожилой жительнице Татарстана 107 лет. Мухтарама Хаертдинова из Ютазинского района родилась 2 апреля 1919 года. Столько же – 107 лет – Клавдии Пустобаевой из Елабужского района, которая родилась 1 сентября 1919-го. Одному из старейших мужчин республики, Александру Липатову из Пестречинского района, 106 лет – он родился 5 ноября 1919 года.

В целом сегодня каждый четвертый житель Татарстана – человек старше трудоспособного возраста. При этом доля пожилых заметно различается в зависимости от территории, рассказала первый заместитель министра здравоохранения РТ Елена Демьянова.

Меньше всего людей старшего возраста в Казани и Набережных Челнах, а также Нижнекамском и Альметьевском районах. Наибольшая их доля – в Ютазинском, Пестречинском и Заинском районах.

Скриншот презентации

Около 300 млрд рублей направили на выплаты пенсий

Всего в Татарстане насчитывается более 1,1 млн пенсионеров. За первые восемь месяцев 2026 года расходы на пенсионное и социальное обеспечение составили около 300 млрд рублей, рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

«Это сопоставимо с бюджетом крупного промышленного региона – там, допустим, Челябинская область, Новосибирская область», – отметил Вафин.

Средняя страховая пенсия по старости в республике сейчас составляет около 26,6 тыс. рублей – примерно на 2 тыс. больше, чем в конце прошлого года. В начале 2026-го страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. С 2025 года после многолетнего перерыва индексацию вернули работающим пенсионерам.

Проще стало и само назначение пенсии: примерно за месяц до наступления пенсионного возраста человеку приходит уведомление на «Госуслугах» с рассчитанным размером выплаты. Если все данные верны, их остается только подтвердить. По словам Вафина, после этого решение о назначении пенсии может быть принято в течение нескольких часов. А людям старше 80 лет и инвалидам I группы надбавку на уход с 2025 года назначают автоматически.

Пенсия при этом далеко не для всех означает завершение трудовой жизни. С начала года в центры занятости обратились более 1,6 тыс. пенсионеров и предпенсионеров, из них 671 человек нашел работу. Еще 563 татарстанца в возрасте 50 лет и старше направили на профессиональное обучение. Среди востребованных направлений – профессии швеи, экскурсовода, помощника по уходу, наладчика станков и манипуляторов с программным управлением.

Скриншот презентации

Чем чаще всего болеют пожилые

С возрастом растет и потребность в медицинской помощи. Чаще всего пожилые татарстанцы сталкиваются с болезнями системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, рассказала Демьянова.

В 2026 году пожилые жители республики совершили около 5,9 млн посещений поликлиник – это 19% от всех посещений. В круглосуточных и дневных стационарах помощь получили около 348 тыс. пациентов старшего возраста – примерно половина от общего числа госпитализаций.

Скриншот презентации

Скорая помощь выезжала к пожилым около 305 тыс. раз, или почти в 43% случаев от общего числа вызовов. При этом на брифинге отметили, что таких выездов становится меньше. Одновременно растет охват пожилых профилактическими обследованиями, которые позволяют выявлять заболевания раньше.

Для пожилых пациентов в Татарстане работают 56 гериатрических кабинетов. В этом году там зарегистрировали более 18 тыс. посещений – на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Еще свыше 3,8 тыс. человек получили помощь на 205 специализированных койках – на 700 пациентов больше прошлогоднего показателя. Врачи занимаются в том числе проявлениями старческой астении: ухудшением слуха, зрения и памяти, проблемами с передвижением и другими возрастными нарушениями.

Одним из главных инструментов раннего выявления заболеваний остается диспансеризация. В этом году обследование прошли на 13 тыс. пожилых татарстанцев больше, чем за аналогичный период 2025-го. В ходе осмотров врачи обнаружили 652 случая рака на ранних стадиях.

Еще одно направление – помощь при когнитивных нарушениях. С 2023 года в республике работает Центр когнитивных расстройств при МКДЦ, кабинеты памяти открыты в Казани, Набережных Челнах, Чистополе, Альметьевске и Елабуге. В этом году консультации получили около 4 тыс. пациентов. В МКДЦ также начали диагностировать болезнь Альцгеймера по биомаркерам спинномозговой жидкости.

«В настоящее время во всем мире наблюдается пандемия деменции и болезни Альцгеймера», – подчеркнула Демьянова.

В 13 медучреждениях действует единая служба профилактики повторных переломов. В этом году с такими травмами госпитализировали более 1,6 тыс. человек, почти 1,6 тыс. из них прооперировали. Кроме того, для обследования пациентов в районы республики закупили девять денситометров. Но после выписки помощь многим пожилым не заканчивается: дома им по-прежнему нужны уход, реабилитация и помощь в быту.

Скриншот презентации

Как в Татарстане помогают пожилым, которым нужен уход

В Татарстане социальные услуги пожилым оказывают 108 организаций, в том числе 24 негосударственные. Около 16 тыс. человек получают помощь на дому, что позволяет им дольше оставаться в привычной обстановке, подчеркнула Эльмира Зарипова.

Одно из ключевых направлений – система долговременного ухода. Сейчас ею охвачены около 6 тыс. пожилых людей и инвалидов, которым необходим постоянный уход. В программе участвуют 74 медицинские организации и 82 учреждения социального обслуживания, в том числе три негосударственных.

Помогают и тем, кто ухаживает за близкими самостоятельно. В «Школе ухода» родственников обучают безопасно перемещать маломобильного человека, организовывать быт и оказывать повседневную помощь. С 2019 года такое обучение прошли около 17,3 тыс. человек, из них порядка 2 тыс. – только в 2026 году.

Еще одна возможность – бесплатно получить необходимые средства реабилитации во временное пользование. Пункты проката работают при 45 комплексных центрах социального обслуживания. С 2022 года ими воспользовались около 5,1 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. – в этом году. Для пожилых также работают отделения и группы дневного пребывания: с 2020 года их посетили около 6,6 тыс. человек.

Скриншот презентации

Сохраняется в республике и проект «Приемная семья для пожилого человека». Сейчас действуют 22 такие семьи, в которых живут 22 пожилых татарстанца. А жителей старше 65 лет из сельской местности доставляют на диспансеризацию: в этом году до медучреждений довезли около 35 тыс. человек, еще 2,8 тыс. после осмотров направили на дополнительные обследования и скрининги.

Скриншот презентации

Но поддержка старшего поколения – это не только уход. В 45 муниципалитетах пожилым татарстанцам доступны около 2,2 тыс. вариантов занятий: спорт, образование, танцы, творчество, литература, программы по здоровью и ведению домашнего хозяйства. Через сервис «Алтын еллар – Золотые годы» на них записались около 30 тыс. человек.

Скриншот презентации

В республике проходят и спортивные соревнования для старшего поколения – от шахматных турниров до спартакиады «Третий возраст». А во время декады пожилых людей в муниципалитетах будут работать горячие линии и бесплатные юридические консультации, пройдут ярмарки вакансий и культурные мероприятия. Мобильные медицинские бригады выедут в отдаленные населенные пункты, а волонтеры помогут одиноким пожилым людям по хозяйству.

Скриншот презентации

Как пожилых татарстанцев учат распознавать мошенников

При этом помощь старшему поколению все чаще нужна и там, где раньше пожилые сталкивались с меньшим числом рисков, – в интернете и при использовании финансовых сервисов. Банковские приложения, «Госуслуги» и другие электронные сервисы стали привычнее для людей старшего возраста. Этим пользуются и мошенники, которые могут представляться сотрудниками ведомств, банков или писать от имени знакомых людей.

С подобной схемой столкнулся и Эдуард Вафин: мошенники писали людям от его имени. Он предупредил, что если в таком сообщении якобы от него начинают что-либо требовать, доверять этому нельзя.

Разобраться в таких ситуациях пожилым помогают в том числе на занятиях по финансовой грамотности. По словам председателя регионального отделения Союза пенсионеров России по Татарстану Любови Мишиной, это направление востребовано: людям важно ориентироваться в меняющемся законодательстве и банковских услугах.

«Финансовая грамотность сегодня выходит тоже на край. Люди хотят изучать, и действительно, законодательство меняется очень часто», – отметила Мишина.

Скриншот презентации

Более 5 тыс. пожилых снова сели за парты

Но финансовая грамотность – далеко не единственное, чему сегодня хотят учиться пенсионеры. Спрос есть и на цифровые технологии, языки, занятия, связанные со здоровьем и творчеством. К 27 сентября более 5 тыс. жителей старшего поколения подали заявления в Университет третьего возраста, рассказала Любовь Мишина.

Сам проект появился почти 20 лет назад: первый Университет третьего возраста открылся в Казани в марте 2007 года, затем к нему присоединились другие города и районы. Сегодня слушателям предлагают уже 27 образовательных программ.

«Современный пенсионер – это не тот пенсионер двадцать лет тому назад. Сегодня современный пенсионер – это первый активный пользователь городской, муниципальной инфраструктуры, посетитель всех культурных учреждений республики, клиент банка, пользователь интернета, в том числе электронных сервисов», – сказала Мишина.

Одним из самых популярных направлений остаются цифровые технологии. По программе работы со смартфоном «Весь мир в кармане» сформировали 58 групп, а сам курс расширили с 16 до 36 часов. Пенсионеров учат пользоваться современными приложениями, знакомят с искусственным интеллектом и нейросетями. Еще 54 группы набраны на курс основ компьютерной грамотности.

Особенно востребованы занятия, связанные со здоровьем, – по этому направлению сформировано 77 групп. Пенсионеры также изучают финансовую грамотность, английский, арабский и татарский языки, занимаются вокалом, декоративно-прикладным творчеством и фотографией. Впервые в этом году для них подготовили цикл лекций по истории кинематографа Татарстана.

«Что такое активное долголетие? Конечно, прежде всего тренировка интеллекта, сохранение интеллекта. Это здоровье, сохранение здоровья, как его сохранить, как прожить дольше. Ну и третье направление – это занятие для души», – отметила председатель реготделения Союза пенсионеров по РТ.

За годы работы Университет третьего возраста, по ее словам, вышел далеко за рамки обычных курсов: для многих это еще и возможность общаться, находить новые интересы и оставаться включенными в жизнь своего города или района.

Скриншот презентации

«Наш проект, Университет третьего возраста, стал универсальной площадкой для содействия активному долголетию. Он и для души, и для ума, и для здоровья», – подытожила Мишина.