Выплаты к 77-летию Победы получат 438 ветеранов из Татарстана

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан приступило к выплатам, приуроченным к празднованию 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей осуществляется уже в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплатами инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в событиях 1941–1945 годов», — сказано в сообщении.

В нашей республике ежегодную выплату ко Дню Победы в этом году получат 438 инвалидов и участников войны. Для этого им не требуется писать заявления. Выплаты назначаются на основании данных, имеющихся в территориальных отделениях ПФР.

Единовременная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов назначается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».