Выплаты директорам школ за успехи педагогов утвердили в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кабмин РТ утвердил постановление о единовременных выплатах руководителям образовательных учреждений. Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и опубликован на официальном портале правовых актов республики.

Согласно постановлению, директора школ, где работают педагоги-победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям Татарстана за 2025 год, получат единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей.

Мера касается руководителей образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. Выплата предусмотрена при условии, что педагог данной школы стал победителем профессионального конкурса.

Средства на эти цели будут выделены из бюджета Татарстана, запланированного на 2026 год.