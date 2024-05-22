Выплаты, декрет для пап и досрочная пенсия: какая поддержка положена семьям с детьми

Многодетной в Татарстане является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан утвердил бессрочный статус для многодетных семей

В апреле Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бессрочном статусе многодетных семей в Татарстане и распространении мер соцподдержки на студентов-очников до 23 лет.

«Многодетной семьей в Татарстане является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», – сказано в документе.

Прежде после достижения старшим ребенком 18 лет действие статуса многодетной семьи прекращалось.

Также теперь воспользоваться мерами соцподдержки смогут семьи, где есть студенты очной формы обучения до 23 лет.

Многодетные в Татарстане могут воспользоваться следующими льготами:

• субсидия одному из родителей на лекарства для ребенка младше шести лет (164 рубля);

• субсидия в размере 30% расходов на оплату жилья;

• субсидия в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг;

• ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд обучающимся несовершеннолетним детям (369 рублей);

• ежемесячная субсидия на проезд обучающимся до достижения ими 23 лет (120 рублей).

По данным регионального Минтруда, меры соцподдержки в органах соцзащиты Татарстана получают более 51,5 тыс. многодетных семей. За год их число увеличилось на 17,7%. По прогнозу, количество семей, которым будет оказана соцподдержка, увеличится еще на 40%. Это потребует выделения из республиканского бюджета свыше 389 млн рублей дополнительных средств.

Эдуард Вафин: «Назначение мер социальной поддержки семьям с детьми стало самостоятельным блоком в работе фонда» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Соцвыплаты увеличены в связи с ростом прожиточного минимума

Как сообщил «Татар-информу» управляющий региональным отделением Социального фонда по РТ Эдуард Вафин, в Татарстане создана целостная система социальной поддержки семей с детьми.

«Сегодня эта система реализована в полном объеме. Более того, назначение мер социальной поддержки семьям с детьми стало самостоятельным блоком в работе фонда», – сказал он.

Социальный фонд предоставляет следующие меры поддержки:

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года;

• единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

• предоставление дополнительно оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами;

• компенсационная/ежемесячная выплата неработающему родителю ребенка-инвалида;

• материнский (семейный) капитал;

• различные пособия и меры поддержки семьям военных и сотрудникам силовых ведомств, а также семьям, подвергшимся воздействию радиации.

Вафин напомнил, что с начала 2024 года все выплаты выросли. Это связано с повышением прожиточного минимума, от которого зависит размер пособий.

В Татарстане в 2024 году установлены прожиточные минимумы:

• на душу населения – 13,1 тыс. рублей (в 2023 году было 12,2 тыс. рублей);

• на трудоспособного взрослого – 14,3 тыс. рублей (было 13,3 тыс. рублей);

• на ребенка – 12,7 тыс. рублей (было 11,8 тыс. рублей).

Ежемесячное единое пособие для семей с детьми выплачивается на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ежемесячное единое пособие для семей с детьми выплачивается на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. Размер выплаты определяется исходя из критериев нуждаемости семьи, зависит от дохода и может составлять 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребенка. Пособие назначается при комплексной оценке движимого и недвижимого имущества и доходов всех членов семьи. Максимальный размер пособия на детей составляет 12,7 тыс. рублей.

«С этого года внесены некоторые изменения в правила назначения пособия. Теперь для определения нуждаемости в доход семьи не учитываются выплаты родителям, удостоенным звания “Мать-героиня” или награжденным орденом или медалью ордена “Родительская слава”, а также проценты по номинальным счетам в банках, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством», – заметил Вафин.

Кроме того, с 1 июня 2024 года при назначении пособий не будет учитываться и заработок несовершеннолетних в свободное от учебы время.

Изменился порядок выплаты беременным женщинам. Раньше они могли получить 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения, теперь размер выплаты составляет 50% (7158 рублей), 75% (10 737 рублей) или 100% прожиточного минимума, то есть 14,3 тыс. рублей.

Все семьи имеют право на все детские выплаты, которые предусмотрены соцзащитой и Пенсионным фондом, они определяются в зависимости от уровня дохода и занятости семьи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При назначении пособий семьям участников СВО не учитываются доходы мобилизованных

Важнейшее направление деятельности Социального фонда России – соцподдержка военнослужащих и семей погибших участников СВО, отметил Эдуард Вафин.

Семьям мобилизованных татарстанцев выплачиваются:

• ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие);

• ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

• ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им 3 лет за счет средств материнского (семейного) капитала.

«Для семей участников СВО предусмотрен упрощенный порядок назначения пособий – без учета дохода мобилизованного. В частности, при оценке нуждаемости семьи при установлении единого пособия и ежемесячного пособия при рождении первого ребенка не учитываются доходы граждан, призванных по частичной мобилизации», – напомнил Вафин.

Пособия семье мобилизованного назначаются сроком на шесть месяцев при первом обращении на основании справки из военкомата. Заявитель представляет документы, подтверждающие статус мобилизованного по призыву. При продлении выплат на следующие шесть месяцев справка уже не потребуется. Соцфонд запросит необходимые данные самостоятельно.

Маткапитал предоставляется всем по факту рождения детей в беззаявительном порядке. Он долгосрочный и направляется на дорогостоящие нужды семьи Фото: © «Татар-информ»

Маткапитал и единое пособие – самые популярные меры соцподдержки

Стоит отметить, что материнский (семейный) капитал и единое пособие – самые популярные и распространенные меры соцподдержки в Татарстане. Маткапитал предоставляется всем по факту рождения детей в беззаявительном порядке. Выплаты ежегодно индексируются. По большинству направлений расходов сбор документов не требуется.

Единое пособие для семей с низким доходом – оно положено тем, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в республике. Выплата назначается сначала беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, а далее – одному из родителей, усыновителей или опекунов ребенка в возрасте до 17 лет. Единое пособие объединило сразу несколько мер поддержки семей с детьми, поэтому их оформление стало более удобным. В этом случае практически все документы СФР запрашивает сам, от будущих получателей требуется лишь заявление.

Размер единовременного пособия при рождении одного ребенка составляет 24,6 тыс. рублей, за двойню – 49,2 тыс., за тройню – 73,8 тыс. рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Максимальный размер пособия по беременности и родам мамам двойняшек увеличился до 784 тыс. рублей

Государство начинает оказывать социальную поддержку семьям уже на этапе беременности будущей мамы. Единое пособие беременной женщине назначается при ее обращении в медицинское учреждение на сроке 12 недель. Выплата направляется ежемесячно, включая месяц родов. Размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного минимума в Татарстане. Заявление на его назначение можно подать на портале госуслуг.

«Если женщина пропустила плановый прием к врачу или медучреждение не направило сведения о посещении консультации, то мы обязаны приостановить выплату единого пособия. Возобновить выплату можно, обратившись в клиентскую службу с материнским паспортом, в который внесены все данные о посещениях», – уточнил Эдуард Вафин.

Если беременная женщина получала единое пособие до родов, то после рождения ребенка она может подать другое заявление – на единое пособие, включающее выплаты до достижения ребенком 17 лет.

Размер пособия по беременности и родам составляет 100% среднего заработка за предыдущие два года. Минимум за 140 дней декрета составляет 88,5 тыс. рублей, а максимум – 565,5 тыс. рублей. Заявление на назначение этой меры поддержки женщины подают работодателю. Размер единовременного пособия беременной жене призывника составляет 38,9 тыс. рублей, заявление на его назначение нужно подать на портале госуслуг.

«Больничные по беременности и родам выплачиваются в одинарном размере, но за 194 дня вместо обычных 140 дней при рождении двойни или осложненных родах. Размер выплаты зависит от среднего заработка женщины. Минимум за 194 дня составляет 122,7 тыс. рублей, а максимум – 784,7 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе Социального фонда в Татарстане.

Размер единовременного пособия при рождении одного ребенка составляет 24,6 тыс. рублей, за двойню – 49,2 тыс. рублей, за тройню – 73,8 тыс. рублей.

«При рождении двойни или тройни отпуск по уходу за ребенком могут оформить несколько человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При рождении двойни или тройни отпуск по уходу за ребенком могут оформить несколько членов семьи

Работающей женщине пособие по уходу за ребенком выплачивается с учетом среднего заработка, но не более 100% на всех детей в совокупности. Например, минимальное пособие до полутора лет на одного ребенка в 2024 году составляет 9,2 тыс. рублей. При рождении двойни минимальное пособие составит 18,4 тыс. рублей, а за тройню – 27,6 тыс. рублей.

«При рождении двойни или тройни отпуск по уходу за ребенком могут оформить несколько человек. Например, мама ухаживает за одним ребенком, а отец или бабушка — за вторым, и каждый получает пособие за того ребенка, по уходу за которым оформил отпуск», – подчеркнул Эдуард Вафин.

Как рассказали «Татар-информу» в Социальном фонде, заявители с детьми составляют 85,4% (или более 23,6 тыс. человек) от общего числа жителей региона, претендующих на меры социальной поддержки.

Общий объем выплат семьям с детьми в 2023 году составил 32 млрд рублей. При этом около 19 млрд рублей было направлено на единое пособие, включая беременных.

В первом квартале 2024 года за различными пособиями обратились более 7,5 тыс. татарстанцев с детьми, а это 85% от общего количества обратившихся за мерами поддержки. Общий объем выплат в этом году составил 8,2 млрд рублей, из них 6,4 млрд выплачено на единое пособие.

«Одним из наиболее популярных направлений использования средств по-прежнему остается улучшение жилищных условий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстанцы тратят маткапитал на жилье и образование детей

Социальный фонд участвует в реализации национального проекта «Демография» в части выполнения программы материнского капитала – самой крупной в денежном выражении меры социальной поддержки при рождении детей. За годы действия программы маткапитал получили 377,4 тыс. семей в Татарстане, им перечислено 140 млрд рублей. Уже в этом году 12,7 тыс. родителей получили 3,5 млрд рублей. Почти 87% татарстанских семей полностью или частично распорядились средствами материнского капитала.

На что тратят маткапитал татарстанцы?

Больше всего – на погашение ипотечных кредитов и займов. Это направление использования маткапитала выбрали 267 тыс. человек (использовано 117 млрд рублей), в том числе в этом году – 4,5 тыс. человек (2,9 млрд рублей).

На улучшение жилищных условий, когда детям исполнилось 3 года, деньги направили 43 тыс. человек (16 млрд рублей), в том числе в этом году – 595 человек (357 млн рублей).

На получение образования ребенком средства потратили 43,5 тыс. человек (2,1 млрд рублей), в том числе в 2024 году – 1,7 тыс. человек (85,9 млн рублей). На формирование накопительной части пенсии матери заявился 171 человек (50 млн рублей), на социальную адаптацию и интеграцию детей инвалидов в общество деньги получили 2 человека на сумму 31,6 тыс. рублей.

На ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет за счет средств маткапитала заявление подали 23,5 тыс. человек, им перечислено 1,7 млрд рублей.

Материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется. В этом году после индексации с февраля на 7,4% его размер составляет 630,9 тыс. рублей на первого ребенка и 833,8 тыс. рублей – на второго ребенка, если семья ни разу не воспользовалась этими средствами. Если семья потратила часть средств материнского капитала, индексируется его остаток. Размер остатка можно проверить в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Семья и дети» – «Сертификат на материнский капитал» – «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал».

Теперь право на господдержку имеют родители с российским гражданством на момент появления ребенка на свет, который является гражданином Российской Федерации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четыре новшества программы маткапитала в 2024 году

С начала этого года программа материнского (семейного) капитала претерпела целый ряд изменений. Первое их них заключается в том, что теперь право на господдержку имеют родители с российским гражданством на момент появления ребенка на свет, который является гражданином Российской Федерации.

Во-вторых, увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из средств материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. В прошлом году это было возможно в течение первых трех месяцев с рождения, сейчас такая возможность у родителей действует в течение полугода после появления ребенка на свет.

Третье новшество заключается в том, что расширился перечень направлений, на которые можно направить материнский капитал. Теперь семьи смогут отремонтировать дом блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое не предусматривалось, так как реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома, напомнил Эдуард Вафин.

Четвертое новшество касается мужчин, которые в одиночку воспитывают детей либо являются их единственными усыновителями. С этого года они могут направить материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии, а раньше таким правом пользовались лишь мамы.

Всесторонняя социальная поддержка оказывается семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Родители таких ребят могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Родители детей-инвалидов досрочно выходят на пенсию

Всесторонняя социальная поддержка оказывается семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Родители таких ребят могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости.

«Право предоставляется одному из родителей, воспитавшему до восьмилетнего возраста инвалида с детства или ребенка-инвалида. Мать может выйти на пенсию в 50 лет либо отец ребенка – в 55 лет», – отметил управляющий Отделением Социального фонда по Татарстану.

Аналогичные меры поддержки оказываются родителям, усыновившим детей. Если в семье два ребенка-инвалида, то досрочную пенсию могут получать оба родителя одновременно. Не имеет значения возраст, в котором ребенок признан инвалидом, в том числе учитываются дети, признанные инвалидами с детства после 18 лет. Также не имеет значения и продолжительность периода инвалидности ребенка, а также является ли он инвалидом на момент обращения за пенсией.

Ежемесячная выплата назначается родителю или другому неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы на период ухода. Ее размер для родителей, усыновителей или опекунов составляет 10 тыс. рублей, а для других людей – 1,2 тыс. рублей.

«С 2024 года вступили в силу поправки в закон, позволяющие родителям детей с инвалидностью или гражданином с инвалидностью первой группы с детства получать пособие, работая неполный рабочий день, в том числе дистанционно или на дому», – отметил Эдуард Вафин.

За каждый год ухода за ребенком-инвалидом (в общей сложности до шести лет) начисляется 1,8 пенсионных коэффициента. Раньше при трудоустройстве приостанавливалась ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей, но с 2024 года выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому, сохраняются.

Также с 2016 года средства маткапитала разрешается использовать на получение компенсации за приобретенные товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов. И, конечно, родители детей-инвалидов могут обратиться за оформлением стандартных пособий, назначаемых в 2024 году: при рождении ребенка, по уходу до полутора лет и других.