news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 9 декабря 2024 22:33

Выплату за инвалидность после ранения в зоне СВО расширили на волонтеров, ФСБ и МЧС

Скопировать ссылку

Волонтеры, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии и других ведомств начнут получать единовременную выплату в 4 млн рублей за полученную после ранения на СВО инвалидность. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Кроме того, при получении ранения пострадавший получит до 3 млн рублей — сумма выплаты будет зависеть от тяжести.

Ранее такие выплаты предоставлялись военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые имеют звания полиции. После корректировок их смогут получить и те из названных выше групп, кто был ранен после 12 ноября, получил инвалидность после 13 ноября.

#выплаты #Ранение #инвалидность
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100