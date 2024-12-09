Выплату за инвалидность после ранения в зоне СВО расширили на волонтеров, ФСБ и МЧС

Волонтеры, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии и других ведомств начнут получать единовременную выплату в 4 млн рублей за полученную после ранения на СВО инвалидность. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Кроме того, при получении ранения пострадавший получит до 3 млн рублей — сумма выплаты будет зависеть от тяжести.

Ранее такие выплаты предоставлялись военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые имеют звания полиции. После корректировок их смогут получить и те из названных выше групп, кто был ранен после 12 ноября, получил инвалидность после 13 ноября.