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Выплату за инвалидность после ранения в зоне СВО расширили на волонтеров, ФСБ и МЧС
Волонтеры, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии и других ведомств начнут получать единовременную выплату в 4 млн рублей за полученную после ранения на СВО инвалидность. Соответствующий указ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
Кроме того, при получении ранения пострадавший получит до 3 млн рублей — сумма выплаты будет зависеть от тяжести.
Ранее такие выплаты предоставлялись военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые имеют звания полиции. После корректировок их смогут получить и те из названных выше групп, кто был ранен после 12 ноября, получил инвалидность после 13 ноября.
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