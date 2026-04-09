Новую меру поддержки молодых педагогов запускают в Татарстане

Выплату «Наш новый учитель» вводят для педагогов школ республики. Соответствующее постановление Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу.





Выплата предназначена для педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, расположенных в Татарстане. Одновременно утвержден порядок ее предоставления, а Министерству образования и науки поручено организовать работу по реализации этой меры. Контроль за исполнением постановления возложен на это же ведомство.

Выплата будет предоставляться на конкурсной основе. Претендовать на нее смогут учителя с высшим или средним профессиональным образованием по профильным направлениям либо с дополнительной профессиональной подготовкой, если она соответствует преподаваемому предмету.

Кандидаты должны быть гражданами России, проживать в Татарстане, быть моложе 35 лет, иметь стаж педагогической работы не более пяти лет и занимать основную должность учителя.

Работодателем выступает образовательная организация, где трудоустроен кандидат. Победители конкурсного отбора получают статус получателей выплаты. Обязательным условием участия является наличие индивидуального проекта – разработки, направленной на внедрение новых педагогических методов или технологий в учебной и внеурочной деятельности.

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете республики. Ежегодно выплату смогут получить не более 500 человек. Общий размер составит 90 тысяч рублей: средства будут перечисляться по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение девяти месяцев – с 1 сентября 2026 года до 31 мая 2027-го.

Министерство образования и науки формирует конкурсную комиссию, утверждает сроки отбора, форму соглашения и порядок проведения конкурса. Для участия необходимо подать заявку и пакет документов, включая диплом, сведения о стаже, справки об отсутствии задолженностей, индивидуальный проект и подтверждение профессиональных достижений.

Заявки регистрируются оператором в течение одного рабочего дня, после чего передаются комиссии. Рассмотрение документов и проведение отбора занимает до 10 рабочих дней после завершения приема заявок. Отбор включает тестирование, профессионально-психологическое собеседование и оценку проекта.

По итогам формируется рейтинг кандидатов. Победителями становятся участники, занявшие первые 500 мест. При равенстве баллов учитываются результаты собеседования и время подачи заявки.

Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются неполный пакет документов, недостоверные сведения, несоблюдение сроков подачи заявки или несоответствие требованиям. Также отказ возможен при отсутствии бюджетных средств, однако при их появлении выплата может быть предоставлена позднее.

Выплата прекращается, если получатель увольняется до истечения установленного срока, за исключением отдельных случаев, например ликвидации работодателя или переезда вслед за супругом-военнослужащим. В таких ситуациях часть средств подлежит возврату пропорционально неотработанному периоду.

Министерство и органы финансового контроля проверяют соблюдение условий предоставления выплаты. В случае нарушений средства подлежат возврату в бюджет добровольно или в судебном порядке.

Документы участников хранятся в течение пяти лет. При необходимости получатель может сменить место работы в пределах муниципального образования, сохранив право на выплату, если продолжает работать учителем.