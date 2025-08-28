Выплата при рождении ребенка в Татарстане: кто вправе оформить, и сколько можно получить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При рождении ребенка татарстанские семьи имеют право на получение соответствующей выплаты. Кто может ее оформить, и какой размер выплаты – в материале «Татар-информа».

Кому положено пособие

Каждая семья, проживающая в Татарстане, имеет право на выплату при рождении ребёнка. Уровень дохода родителей, их занятость или количество детей в семье значения не имеют. Получить деньги могут как официально трудоустроенные татарстанцы, так и самозанятые, безработные, индивидуальные предприниматели — статус никак не влияет на размер выплаты.

Кто может оформить

Право на оформление пособия есть только у одного из родителей:

- если работает только один из родителей — деньги перечислят тому, кто имеет трудовой договор или служебный контракт;

- когда оба трудоустроены — выплату оформят на мать;

- если мама и папа не имеют работы, они самостоятельно выбирают, кто подаст заявление;

- в случае развода пособие получает тот родитель, с которым живет ребенок.

Размер и индексация

С 1 февраля 2025 года размер пособия составляет 26 941,71 руб. Выплата ежегодно индексируется. Если в семье одновременно рождаются двое или более детей, деньги выплачиваются на каждого ребёнка отдельно.

Могут ли получить выплату иностранные семьи Получить пособие при рождении ребёнка могут не только имеющие гражданство РФ. Право на эту выплату предоставляется:

- иностранным гражданам, оформившим ВНЖ в России;

- гражданам государств-членов ЕАЭС, временно находящимся в стране;

- лицам, имеющим статус беженца.

Иностранцы и лица без гражданства также могут претендовать на пособие, если:

- у них есть разрешение на временное проживание;

- они официально трудоустроены.