Выплата при рождении ребенка с 1 февраля: сколько будут получать жители Татарстана

Одной из мер поддержки семей с детьми служит единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка. С 1 февраля размер данной выплаты проиндексируют на 5,6%. На какую сумм смогут рассчитывать жители Татарстана, и от чего она будет зависеть – в материале «Татар-информа».

Единовременную выплату при рождении ребёнка получают все семьи — уровень доходов и количество детей роли не играют. Статус родителей также не имеет значения: они могут быть официально трудоустроены, работать на себя, быть безработными или зарегистрированными как ИП — сумма пособия от этого не меняется.

Начиная с 1 февраля 2026 года выплата при рождении ребенка будет проиндексирована и увеличится примерно на 1,5 тысячи рублей, достигнув 28,5 тысячи рублей. Если на свет появилось двое или больше детей одновременно, пособие назначается отдельно на каждого малыша.

Получателями выплаты могут выступать не только биологические родители, но и лица, заменяющие их: усыновители, опекуны и приёмные родители. Для усыновителей предусмотрены повышенные суммы в ряде ситуаций. Так, при усыновлении ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше восьми лет или сразу нескольких детей, являющихся братьями и сёстрами, размер выплаты с 1 февраля составит 217 тысяч рублей.

Напомним, поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».