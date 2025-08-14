Выплата на первого ребенка: кому положена в Татарстане
Жители Татарстана могут стать получателями выплаты на первого ребенка. Кто вправе на нее рассчитывать – в материале «Татар-информа».
Кому полагается выплата
- мать, родившая или усыновившая первенца;
- отец, усыновитель или опекун — если мать ребёнка скончалась, признана умершей или лишена/ограничена в родительских правах.
Как подать заявление
- через портал Госуслуг;
- в МФЦ — предварительно уточните, предоставляется ли данная услуга в выбранном центре;
- в Соцфонде (СФР).
Условия для получения выплаты
- ребенок, родной или усыновлённый, появился на свет до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет;
- средний доход семьи на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. Напомним, в Татарстане прожиточный минимум составляет 16 430 рублей. При этом учитываются доходы всех членов семьи до вычета налогов.
Заявление на получение пособия можно подать в любое время до момента, пока ребёнку, рожденному до 1 января 2023 года, не исполнится 3 года. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, вместо пособия на первого ребёнка оформляется заявление на единое пособие для детей и беременных женщин.