Выплата на первого ребенка: кому положена в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут стать получателями выплаты на первого ребенка. Кто вправе на нее рассчитывать – в материале «Татар-информа».

Кому полагается выплата

- мать, родившая или усыновившая первенца;

- отец, усыновитель или опекун — если мать ребёнка скончалась, признана умершей или лишена/ограничена в родительских правах.

Как подать заявление

- через портал Госуслуг;

- в МФЦ — предварительно уточните, предоставляется ли данная услуга в выбранном центре;

- в Соцфонде (СФР).

Условия для получения выплаты

- ребенок, родной или усыновлённый, появился на свет до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет;

- средний доход семьи на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. Напомним, в Татарстане прожиточный минимум составляет 16 430 рублей. При этом учитываются доходы всех членов семьи до вычета налогов.

Заявление на получение пособия можно подать в любое время до момента, пока ребёнку, рожденному до 1 января 2023 года, не исполнится 3 года. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, вместо пособия на первого ребёнка оформляется заявление на единое пособие для детей и беременных женщин.