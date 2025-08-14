news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 августа 2025 07:00

Выплата на первого ребенка: кому положена в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Выплата на первого ребенка: кому положена в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут стать получателями выплаты на первого ребенка. Кто вправе на нее рассчитывать – в материале «Татар-информа».

Кому полагается выплата

- мать, родившая или усыновившая первенца;

- отец, усыновитель или опекун — если мать ребёнка скончалась, признана умершей или лишена/ограничена в родительских правах.

Как подать заявление

- через портал Госуслуг;

- в МФЦ — предварительно уточните, предоставляется ли данная услуга в выбранном центре;

- в Соцфонде (СФР).

Условия для получения выплаты

- ребенок, родной или усыновлённый, появился на свет до 1 января 2023 года и не достиг возраста 3 лет;

- средний доход семьи на одного человека не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения. Напомним, в Татарстане прожиточный минимум составляет 16 430 рублей. При этом учитываются доходы всех членов семьи до вычета налогов.

Заявление на получение пособия можно подать в любое время до момента, пока ребёнку, рожденному до 1 января 2023 года, не исполнится 3 года. Если ребёнок родился после 1 января 2023 года, вместо пособия на первого ребёнка оформляется заявление на единое пособие для детей и беременных женщин.

#поддержка семей с детьми #соцвыплаты #социальные выплаты #выплаты #выплаты за первенца #семья #молодые семьи #семьи с детьми #дети #выплата #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025