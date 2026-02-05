Выплата на больничном по уходу за ребенком: какую сумму можно получать в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Одной из мер поддержки семей с детьми служит выплата при оформлении больничного по уходу за ребенком. В каком размере выплачивается пособие – в материале «Татар-информа».

Сумма пособия по больничному, оформленному в связи с уходом за ребенком, в России определяется с учетом возраста несовершеннолетнего и продолжительности страхового стажа родителя. Если больничный берется для ухода за ребенком младше восьми лет, выплата осуществляется в полном объеме и составляет 100% от среднего заработка.

При уходе за ребенком, достигшим восьмилетнего возраста, расчет пособия производится с учетом страхового стажа. В случае амбулаторного лечения за первые десять календарных дней выплата начисляется в проценте, соответствующем продолжительности стажа, а за последующий период — в размере половины среднего дохода.

Если ребенок проходит лечение в стационаре, включая дневной стационар, размер пособия полностью зависит от страхового стажа родителя.

Процент выплаты определяется следующим образом: при стаже работы восемь лет и более компенсируется весь средний заработок, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже менее пяти лет — 60%.

Средний доход для расчета пособия определяется на основании заработка за два предыдущих календарных года.