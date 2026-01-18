Выплата алиментов: в каких случаях прекращается досрочно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из родителей, с которым после расторжения брака остается ребёнок, а также родственники, признанные недееспособными, имеют право обратиться за назначением алиментов. Однако в ряде случаев обязанность по их уплате может быть прекращена раньше установленного срока. Подробнее об этом — в материале «Татар-информа».

Основания прекращения алиментов по соглашению сторон

Алиментные выплаты, установленные на основании добровольного соглашения между сторонами, прекращаются в следующих случаях:

- при смерти плательщика либо получателя средств;

- по истечении срока действия заключённого соглашения;

- по иным причинам, прямо указанным в тексте соглашения, если такие условия были предусмотрены.

Когда прекращаются алименты, назначенные судом

Если алименты были взысканы по решению суда, их выплата может быть остановлена при наступлении следующих обстоятельств:

- ребенок достиг 18 лет, был усыновлён другим лицом или признан полностью дееспособным до совершеннолетия;

- бывший супруг, получающий алименты, официально вступил в новый брак;

- получатель утратил статус нуждающегося в материальной помощи или восстановил трудоспособность;

- плательщик либо получатель алиментов умер или был признан судом безвестно отсутствующим.