news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 января 2026 07:00

Выплата алиментов: в каких случаях прекращается досрочно

Читайте нас в
Телеграм
Выплата алиментов: в каких случаях прекращается досрочно
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из родителей, с которым после расторжения брака остается ребёнок, а также родственники, признанные недееспособными, имеют право обратиться за назначением алиментов. Однако в ряде случаев обязанность по их уплате может быть прекращена раньше установленного срока. Подробнее об этом — в материале «Татар-информа».

Основания прекращения алиментов по соглашению сторон

Алиментные выплаты, установленные на основании добровольного соглашения между сторонами, прекращаются в следующих случаях:

- при смерти плательщика либо получателя средств;

- по истечении срока действия заключённого соглашения;

- по иным причинам, прямо указанным в тексте соглашения, если такие условия были предусмотрены.

Когда прекращаются алименты, назначенные судом

Если алименты были взысканы по решению суда, их выплата может быть остановлена при наступлении следующих обстоятельств:

- ребенок достиг 18 лет, был усыновлён другим лицом или признан полностью дееспособным до совершеннолетия;

- бывший супруг, получающий алименты, официально вступил в новый брак;

- получатель утратил статус нуждающегося в материальной помощи или восстановил трудоспособность;

- плательщик либо получатель алиментов умер или был признан судом безвестно отсутствующим.

#алименты #алиментщики #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026