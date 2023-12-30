Выпил – становись пешеходом: в Казани проходят праздничные рейды ГИБДД с Дедом Морозом

Сегодня в Казани прошел профилактический рейд ГИБДД с участием Деда Мороза. Сотрудники автоинспекции останавливали водителей, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом, подарить подарки и напомнить о ПДД.

Водителям такая акция пришлась по душе – они поделились, что автоинспектор в форме поднял им настроение. Не только водители, но и пассажиры получили подарки – календари, ручки и блокноты с надписью: «Сберегите себя! Сохраните других!». Баннеры с такими же надписями вскоре появятся на патрульных автомобилях, которые будут выезжать на дороги города в новогодние каникулы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Спасибо сотрудникам ГИБДД за новогоднее настроение! Думаю, такие акции помогут водителям сохранить бдительность на дорогах в праздники. Я лично, после застолья вообще за руль не сажусь, такого не бывает», - поделился водитель Марат Бахтиев.

Еще один автомобилист сильно удивился, когда его остановили и начали поздравлять с праздником.

«Это очень приятно, когда тебя Дед Мороз поздравляет на дороге. Я хочу пожелать водителям всегда пристегиваться ремнями безопасности, следить, чтобы ваши пассажиры были пристегнуты. Поздравляю всех с наступающим, всем хорошего настроения, хороших праздников!» – пожелал казанцам автовладелец Артур Ибрагимов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Водитель Мубинов Ильдус поделился, что такие поздравления очень хорошо поднимают настроение.

«Не ожидал такого, это что-то новое! Надеюсь, эта акция напомнит водителям, что в эти дни нельзя терять внимательность за рулем, но а вообще, на дороге всегда нужно держать ухо востро! Я советую водителям не садиться пьяными за руль, это очень важно, и соблюдать правила дорожного движения», – сказал он.

Командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани Михаил Савин отметил, что такая пропаганда ПДД очень хорошо работает – об этом говорит статистика последних лет.

«Цель акции – напомнить водителям о правилах дорожного движения, об их неукоснительном выполнении, а также о том, что в эти дни нужно исключать конфликт между пешеходами и транспортными потоками, быть взаимовежливыми, как с пешеходами, так и с водителями», – рассказал Михаил Савин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Большого роста аварий в Новый год не наблюдается, за последние годы в праздничные дни происходят 2-3 ДТП с пострадавшими, добавил он.

«Не могу сказать, что в праздники происходит резкий скачок нарушений, потому что в это время мы усиливаем свою работу. Особый акцент мы делаем на водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Если брать статистику за последние три года, то в этой части мы заметили, что водители стали расслабляться, и без нашего надзора безопасность на дорогах уменьшается. Поэтому мы будем усиливаться, будем работать с водителями, которые нарушают ПДД », – отметил командир полка ДПС Казани.

Он также посоветовал водителям стать пешеходами в случае, если накануне отмечали праздник.

«Если вы хотите куда-то поехать, то только на такси», – добавил командир полка ДПС Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Рейды ГИБДД будут проходить все праздничные дни, сотрудники будут работать на профилактику аварий в городе, поэтому тем, кто решит сесть за руль после употребления спиртного, лучше хорошенько подумать, ведь такая халатность может сделать вас пешеходом на несколько лет.