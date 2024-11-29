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Происшествия 29 ноября 2024 09:56

Выпавший снег стал причиной 9-балльных пробок в Казани

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Выпавший снег стал причиной 9-балльных пробок в Казани

Долгожданный снег не принес большой радости автолюбителям, потому что сегодня утром пробки в городе достигли 9-ти баллов.

Водителям стоит планировать свой маршрут заранее.

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