«Вынуждены исправлять в авральном порядке»: Хадиуллин назвал районы с нехваткой детсадов

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В 43 районах Татарстана наблюдается 100-процентная доступность дошкольного образования. При этом есть риск недостижения этого показателя в Пестречинском и Лаишевском районах, где ведется интенсивное строительство жилья. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.

«Хочу отдельно обозначить проблему несогласованности в планировании строительства жилья и объектов образования в этих, а также Высокогорском и Тукаевском районах, которая приводит к нехватке мест в образовательных организациях», – сказал министр образования и науки.

В качестве примера он привел деревню Куюки Пестречинского района, где проживают 2,5 тыс. детей школьного возраста. При этом работает только одна общеобразовательная организация – лицей «Алгоритм».

«Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне», – подчеркнул Хадиуллин.

В Татарстане более 200 тыс. детей посещают дошкольные организации. За последние годы открыто около 300 новых детских садов.

В казанском технопарке в сфере высоких технологий «IТ-парк имени Башира Рамеева» проходит пленарное заседание республиканского августовского совещания педагогических работников на тему «Образование Республики Татарстан: ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели».

В нем принимают участие Раис РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, депутаты Госдумы и Госсовета РТ, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и др.