Вынужденным переселенцам вручили фирменные костюмы сборной команды РТ по дзюдо

В санатории Ливадия-Татарстан в Казани вынужденным переселенцам из Мариуполя вручили спортивные костюмы сборной команды Республики Татарстан по дзюдо. Подарки привезли координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ», заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова и вице-президент Федерации дзюдо Республики Татарстан Раиль Муратшин.

«В мой адрес поступило обращение о необходимости в спортивных костюмах для жителей Мариуполя, временно проживающих в санатории "Ливадия", — объяснила Ольга Павлова. — И партнеры нашего проекта, Федерация дзюдо Республики Татарстан под руководством Павла Николаева, президента федерации, генерала-лейтенанта юстиции, не остались равнодушными. Федерация моментально отреагировала на просьбу».

Фото: © пресс-служба Ольги Павловой

Во время встречи мариупольцы пожаловались, что покидали дома экстренно, и сейчас не знают, живы или нет их матери, братья и сестры, знакомые. Связи с ними нет; люди очень волнуются за судьбы своих родственников, рассказали в пресс-службе Ольги Павловой.

В ответ на это Раиль Муратшин обещал оказать содействие в поисках родственников через каналы силовых государственных органов.