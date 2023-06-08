Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вынужденные переселенцы из Мариуполя благодарят жителей Челнов за гостеприимство — видео
В апреле 2022 года в Набережные Челны приехали вынужденные переселенцы из Мариуполя. Сейчас некоторые из них решили вернуться домой, но уезжают с благодарностью к городу, где их встретили с искренним теплом и радушием.
Светлана — вынужденная переселенка из Мариуполя. Вместе с мамой и дочерью в Челны она приехала в апреле 2022 года. Этим летом она собирается уехать в родной город. Женщина признается: об Автограде она всегда будет вспоминать только с теплотой.
«Ваш город понравился очень. Приняли хорошо. Мы не ожидали такого, в такой ситуации, что нас так примут. Мы ехали в никуда: автобусом там везли, поездом там везли. Мы думали, сами будем себе дорогу находить. Так что мы очень благодарны городу, администрации. У вас приветливые, мягкосердечные люди, всегда помогут. Мне очень нравится», — говорит Светлана.
Ее дочь остается в Челнах, а сама женщина уезжает в Мариуполь вместе с 87-летней мамой. Пожелать им счастливого пути приехал депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин.
«Дочку сразу устроили на работу. А пенсионеркам, маме и бабушке, помогли быстро оформить документы. Посещали их на праздники, радовали их, чем могли. И вот сейчас, когда бабушка захотела вернуться к себе на родину, мы также оказали им помощь», — говорит депутат.
Руслан Нигматулин взял на себя расходы на дорогу, чтобы женщины могли вернуться домой. И, конечно, не с пустыми руками, а с приятными подарками, которые будут напоминать о Челнах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»