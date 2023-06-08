Вынужденные переселенцы из Мариуполя благодарят жителей Челнов за гостеприимство — видео

В апреле 2022 года в Набережные Челны приехали вынужденные переселенцы из Мариуполя. Сейчас некоторые из них решили вернуться домой, но уезжают с благодарностью к городу, где их встретили с искренним теплом и радушием.

Светлана — вынужденная переселенка из Мариуполя. Вместе с мамой и дочерью в Челны она приехала в апреле 2022 года. Этим летом она собирается уехать в родной город. Женщина признается: об Автограде она всегда будет вспоминать только с теплотой.

«Ваш город понравился очень. Приняли хорошо. Мы не ожидали такого, в такой ситуации, что нас так примут. Мы ехали в никуда: автобусом там везли, поездом там везли. Мы думали, сами будем себе дорогу находить. Так что мы очень благодарны городу, администрации. У вас приветливые, мягкосердечные люди, всегда помогут. Мне очень нравится», — говорит Светлана.

Ее дочь остается в Челнах, а сама женщина уезжает в Мариуполь вместе с 87-летней мамой. Пожелать им счастливого пути приехал депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин.

«Дочку сразу устроили на работу. А пенсионеркам, маме и бабушке, помогли быстро оформить документы. Посещали их на праздники, радовали их, чем могли. И вот сейчас, когда бабушка захотела вернуться к себе на родину, мы также оказали им помощь», — говорит депутат.

Руслан Нигматулин взял на себя расходы на дорогу, чтобы женщины могли вернуться домой. И, конечно, не с пустыми руками, а с приятными подарками, которые будут напоминать о Челнах.