«Выносил с поля боя убитых и раненых»: мама о сыне – старшине роты спецмашин из зоны СВО

Рустам Ахметов был старшиной роты специальных машин батальона огнеметного и аэрозольного противодействия

«Рустам был мама и папа своим солдатам»

Это удивительно, но что-то «командирское» было в Рустаме Ахметове уже с детства. И заключалось оно не в том, что он любил командовать, а в том, что искренне заботился о своих близких, друзьях. Ведь командир — это не только уметь приказывать. Это лидер, ведущий за собой, умелый организатор, а также заботливый «родитель» для своих подчиненных. Его, между прочим, так и характеризовали сослуживцы — «мама и папа своим солдатам».

Хоть и ростом был невысокий, в классе все тянулись за ним. Потому что чувствовали его железную волю, крепость духа, не по-детски справедливые суждения. Он был правой рукой учителя, авторитетом среди одноклассников.

«Учителя рассказывали: Рустам сидел за последней партой, и, если вдруг кто-то зашумит, хватало одного его взгляда, чтобы одноклассники утихомирились», — поделилась с «Агрызскими вестями» его мама Чулпан Ахметова.

Так получилось, что она воспитывала детей без отца.

«90-е годы, жили очень трудно. Бывало, я сутками работала — содержать семью надо. Рустам чувствовал большую ответственность и за братишку, и за меня, и за бабушку. 8-летний мальчишка вставал с утра пораньше до школы и огребался. Сам таскал воду с колонки, заносил дрова, топил баню. Доходило до смешного: как-то бабушка, пожалев его, сама почистила снег. Был целый скандал: „Ну-ка, положи мой снег на место!..“ — вспоминает с улыбкой Чулпан.

«Еще в начальных классах летом работал со мной по ночам. Я работала в вокзальном буфете, а он приходил со мной, из книжного ларька брал газеты и журналы под запись и продавал на вокзале. Утром идем с работы, зайдем в магазин игрушек, он там на все свои деньги купит машинку братику и такой довольный идет домой, что сейчас Руслан обрадуется».

С 2015 года Рустам нес службу по контракту. Сначала в Кизнере, потом уехал в Бурятию

«Мне надо научиться»

В одно лето сосед-бабай дом строил, так Рустам все с ним был. Пилить, стругать, полы стелить — всему научился. Но он убегал к бабаю не потому, что тот просил помочь.

«Мне надо научиться», — говорил он.

Так же научился и мотоцикл водить в 9 лет, чтобы картошку с участка возить, сено кроликам. Зимой рано темнеет, бабушка вечерами сидела вязала. Рустам, чтобы без дела не сидеть, тоже научился вязать. Всегда говорил: «Дайте мне нескончаемую работу, а то работа быстро заканчивается», — рассказывает Чулпан.

Из множества таких историй о Рустаме хочется привести еще одну. Подросток, хорошо знающий дела житейские, решил окучивать картошку с утра пораньше до наступления жары. Но бабушке не хотелось так рано вставать. Тогда Рустам пошел на хитрость и перевел часы на два часа вперед. Вот бабушка была удивлена: «Мы уже окучивать заканчиваем, а стадо еще только выходит на луга...»

После болезни в первом классе врачи рекомендовали Рустаму заниматься спортом. Сначала он сделал себе турник, потом начал ходить на дзюдо, затем на бокс. Зимой постоянно на лыжах. К слову, в армии он сдал нормативы на «отлично» и получил разряд кандидата в мастера спорта.

В техникуме, как и в школе, был одним из лучших учащихся. Днем старательный парень учился, а вечерами подрабатывал на стройке. После третьего курса на практике показал себя хорошо, и его взяли на постоянную работу.

У Руслана Ахметова остались жена и двое детей

«Ваш сын — готовый военный»

После окончания техникума в 2014 году Рустам ушел служить в армию уже женатым и даже папой. Супруга Наталья и маленькая дочка Ярослава остались с его мамой.

Мама Чулпан всегда была для своих сыновей авторитетом. И Рустам очень трогательно к ней относился, посвящал ей стихи, школьные сочинения, делился всем, что на душе и, конечно, советовался во всем.

«Как-то звонит командир части и говорит: „Ваш сын — готовый военный. Вот предлагаем заключить контракт, а он: „Надо посоветоваться с мамой“. Что скажете?..“ Ну, я была не против», — говорит Чулпан.

Так, с 2015 года Рустам нес службу по контракту. Сначала в Кизнере, потом уехал в Бурятию, перевез туда семью. Как старшина, знал характер каждого своего солдата, откуда он, из какой семьи, старался поддержать, помочь, вплоть до того, что носил своим пацанам выпечку из дома.

Уже позже, на передовой, строил своих ребят возле себя. Сам он невысокий ростом. Осмотрит-проверит каждого кругом на безопасность: не торчит ли что, не мешает ли... Брал под опеку молодых контрактников. И свои хозяйские навыки применял активно.

«Когда в ноябре я приехала в его часть, меня провели экскурсией: вот эту коптерку он сделал, вот эту сушилку он сделал, дверь стеклянную он поставил... В общем, все — чтобы было удобно солдатам», — говорит Чулпан.

Служил достойно. Среди его наград — медаль «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За воинскую доблесть» II степени, которые не всем даются. И самая дорогая награда, завоеванная ценой жизни, — орден Мужества.

В память о Рустаме Ахметове висят мемориальные доски в гимназии № 1 и железнодорожном колледже, где он учился

«Мама, Салаватик — мой талисманчик: я не погибну!»

На Украину Рустам вылетел 26 июня 2022 года.

«Он позвонил мне и говорит: „Мама, приказ пришел — я улетаю“. А совсем недавно до этого у него родился сын Салават. Я ему говорю: „Тебе же можно отсрочку взять на полгода“. А он ответил: „Мама, Салаватик — мой талисманчик: я не погибну!“, — рассказывает мама».

Рустам был старшиной роты специальных машин батальона огнеметного и аэрозольного противодействия. В тот день они брали высоту под городом Изюмом. По словам сослуживцев, всю ночь Рустам работал с саперами. Утром пошли в атаку брать высоту. Бой был страшный. До последнего Рустам выносил раненых и убитых, но где-то в районе 14 часов прилетело именно туда, где они грузили раненых на БТР...

Сегодня в память о Рустаме Ахметове висят мемориальные доски в гимназии № 1 и железнодорожном колледже, где он учился. В части о нем напоминает все, что сделано его руками. Братишка Руслан достраивает дом, который с любовью строил Рустам. Салаватик, которому уже полтора года, растет на радость бабуле — вылитый Рустам.

«А сын ваш — Человек и Герой... Таких не забудут... Не забудут таких ребят», — пишет сослуживец матери. Вечная память героям!

Фото: из семейного архива Ахметовых