Вынос знамени, песни и спектакли: Минкульт представил программу музеев Татарстана к 9 Мая

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Акция «Знамя — символ Победы» прошла сегодня днем в Национальном музее Татарстана. Из фондов музея в торжественной обстановке вынесли знамя 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии (второго формирования), которая была создана на территории Татарской АССР и впоследствии участвовала в штурме Берлина.

Об этом и других праздничных мероприятиях, которые проводятся ко Дню Победы в музеях Татарстана, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Вынос знамени в экспозицию музея состоялся в сопровождении почетного караула. На мероприятии артисты театра Камала зачитали письма Фатиха Карима из фондов Национального музея РТ. Он писал своим дочерям с фронта. Домой поэт-фронтовик не вернулся: он погиб в феврале 45-го года», — заметила спикер.

По словам чиновницы, в литературном музее Тукая с 8 мая по 30 июня будет работать выставка «Книга Габдуллы Тукая, дошедшая до Берлина».

«Это выставка одного экспоната — книги Габдуллы Тукая с припиской простым карандашом от руки „Книга, дошедшая до Берлина“. Выпущена книга в год тридцатилетия со дня его смерти, в 1943 году», — добавила спикер.

Утром 7 мая в музей-квартире Мусы Джалиля пройдет мероприятие о поэтах-фронтовиках и об истории «Моабитских тетрадей» Джалиля. Девятого мая музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на творческую акцию «Рисуем Победу» в Пушечном дворе. А во дворе Присутственных мест вечером пройдет показ спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» от арт-резиденции «Йолдызлык».

«На территории республики во всех музеях и музеях-заповедниках также предусмотрена обширная программа. Так, в Болгарском музее-заповеднике состоится открытие выставки „Была война, была Победа…“. Вниманию посетителей будут представлены солдатские письма, наградные листы, солдатский котелок, фляжка, солдатская форма, фотографии, фотоматериал и информация об уроженцах Спасского района», — рассказала представитель Минкульта РТ.

Праздничная программа подготовлена и Чистопольским государственным музеем-заповедником. А в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 7 по 9 мая пройдут тематические мастер-классы ко Дню Победы.

«Сегодня вечером в Татарской государственной филармонии имени Тукая Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан покажет концертную программу „Великий народ -— великая Победа!“. Казанская государственная консерватория имени Жиганова представит концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 7 мая на сцене ГБКЗ имени Сайдашева, на котором прозвучат песни военных лет», — отметила Адгамова.

Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой 9 мая примет участие в торжественном параде Победы и в большом праздничном концерте «Поющая Казань» на площади Тысячелетия. Военные песни будут звучать на весь город в исполнении хора.

В День Победы в сквере имени Аксенова состоится большое праздничное мероприятие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. А в Национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет бесплатный концерт. Прозвучат произведения для скрипки русских и зарубежных исполнителей, а также патриотические композиции в исполнении учащихся средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории. Также в праздничный день состоится церемония возложения цветов к памятному знаку-камню в честь художников советской Татарии, погибших на Великой Отечественной войне.

Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ проведет хоровую акцию «Поем всем Татарстаном», в рамках которой самодеятельные коллективы и другие участники со всего региона запишут свои песни, приуроченные к празднику.