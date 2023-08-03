Вынесли приговор жителю Татарстана, который в гараже хранил банки с порохом

В Агрызском районе осудили 58-летнего мужчину, который хранил в гараже банки с порохом, сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Суд установил, что летом 2008 года мужчина нашел банки с порохом у себя в хозяйстве, которые потом оставил себе и хранил в гараже в Агрызском районе. Во время обыска в апреле 2023 года полицейские обнаружили и изъяли взрывчатое вещество.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Татарстанца приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.