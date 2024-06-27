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Происшествия 27 июня 2024 10:09

Вынесли приговор татарстанцу, вымогавшему деньги у участников группировки

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В Аксубаевском районе суд рассмотрел уголовное дело 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в вымогательстве. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Как указано в материалах дела, мужчина требовал от местных жителей ежемесячно передавать ему деньги в связи со вступлением в группировку. После отказа злоумышленник избил участников группировки.

В итоге мужчина получил от пострадавших более 89 тыс. рублей.

Подсудимый свою вину признал. Ущерб по делу возмещен в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

#вымогательство
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