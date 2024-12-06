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Происшествия 6 декабря 2024 13:49

Вынесли приговор подростку из РТ, который помогал мошенникам незаконно оформлять кредиты

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Суд вынес приговор 17-летнему жителю Новошешминска, который помогал мошенникам.

Как сообщает прокуратура РТ, подросток нашел сомнительный заработок в одном из мессенджеров. «Работодатель» предложил предоставить свой номер телефона и объяснил, что на него будут приходить из банков смс-коды с подтверждением, которые потом юноша должен был сообщить ему.

В случае одобрения кредита подросток мог рассчитывать на 30-40 % от суммы займа. Несовершеннолетний согласился.

По такой схеме различным кредитным организациям был нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. рублей. Юный соучастник мошеннической схемы «заработал» 21 тыс. рублей.

Суд признал юношу виновным и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Родители ребенка теперь обязаны выплатить причиненный ущерб в полном объеме.

#Мошенничество
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