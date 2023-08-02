Вынесли приговор казанцу, который совершил сексуальное насилие над детьми в Марий Эл

Суд в Марий Эл признал 59-летнего жителя Казани виновным в сексуальном насилии над детьми, сообщают в СУ СК РФ по Марий Эл.

Как выяснили правоохранители, два года назад мужчина, находясь в Волжске, подъехал на велосипеде к четырем девочкам и совершил в отношении них действия сексуального характера. После этого преступник скрылся.

Долгое время правоохранителям не удавалось найти казанца. Мужчина приехал в Волжск снова в апреле 2023 года. Он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летней девочки.

В этот раз полицейским удалось задержать преступника.

Следователи собрали все необходимые доказательства, провели судебно-психиатрическую экспертизу, допросили свидетелей.

В результате суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.