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Вынесли приговор казанцу, который совершил сексуальное насилие над детьми в Марий Эл
Суд в Марий Эл признал 59-летнего жителя Казани виновным в сексуальном насилии над детьми, сообщают в СУ СК РФ по Марий Эл.
Как выяснили правоохранители, два года назад мужчина, находясь в Волжске, подъехал на велосипеде к четырем девочкам и совершил в отношении них действия сексуального характера. После этого преступник скрылся.
Долгое время правоохранителям не удавалось найти казанца. Мужчина приехал в Волжск снова в апреле 2023 года. Он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летней девочки.
В этот раз полицейским удалось задержать преступника.
Следователи собрали все необходимые доказательства, провели судебно-психиатрическую экспертизу, допросили свидетелей.
В результате суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
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