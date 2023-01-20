Вынесен приговор «смотрящему» по Агрызу и его подельникам за серии краж и вымогательства

В Татарстане вынесен приговор предполагаемому лидеру и шести активных участникам преступной группы, которых обвиняли в серии краж, вымогательствах и мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что на территории Агрыза и Агрызского района действовала преступная группировка. Ее лидером и «смотрящим» по городу был 32-летний местный житель. Промышляли злоумышленники кражами, вымогательствами и мошенничеством. Так, они входили в доверие к местным жителям, после забирали у них деньги и переписывали на себя недвижимость. Кроме того, они под угрозой расправы вымогали деньги у жителей города Агрыз и Агрызского района

Все участники организованной преступной группы признаны судом виновными в инкриминируемом преступлении, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

