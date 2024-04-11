Вымя матери-Земли, голос Гагарина: в Казань привезли «Обратную сторону Луны/Земли/Солнца»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в преддверии Дня космонавтики, 12 апреля, открылась выставка «Обратная сторона Луны/Земли/Солнца». Неоднозначный, во многом странный проект, будто сам он космическое пространство, привезли в Казань организаторы Международного фестиваля кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc» и межрегиональная творческая мастерская Творческого союза художников России.

Небольшая выставка в VR-зале галереи собрала творения молодых художников из разных городов России – здесь и представители Москвы, и Челябинска, и, например, влюбившаяся в Ямал Татьяна Макарова. Картины, скульптуры, арт-объекты, инсталляции, видеоработы.

Встречает посетителей, шокируя, огромное вымя, подвешенное к потолку и снабженное свисающими с сосков металлическими цепями. Как пояснили кураторы проекта, это скульптура «Мать-Земля». Символизирует именно такой ее образ то, что наша планета, для каждого словно кормящая мать, давшая жизнь и продолжающая выкармливать, взращивать.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рядом можно увидеть своего рода панно, собранное из созданных ямальскими школьниками фигурок возносящихся шаманов. По соседству – инсталляция-фотозона от известной уфимской художницы Алены Савельевой: вахта памяти у вечного огня на далекой планете. Как пояснила куратор выставки, руководитель межрегиональной творческой мастерской ТСХР, лауреат премии Кандинского Диана Мачулина, инсталляция обращает внимание на то, что люди заселили и освоили Землю, то есть смогли сделать нечто, казавшееся невозможным. И такие попытки постичь непостижимое присущи человечеству.

Еще в одной инсталляции посетители услышат запись голоса Юрия Гагарина, говорящего о своих ощущениях после преодоления границ атмосферы.

Приуроченную ко Дню космонавтики выставку фестиваль «Гагарин.doc» и межрегиональная творческая мастерская Творческого союза художников России проводят в Казани, напомним, уже во второй раз. В прошлом году она называлась «Выход. В космос». Тогда художники рассуждали о космосе как о парадоксальном пространстве, связанном с нарушением границ и поиском новых горизонтов, необходимых человечеству, чтобы расти. В этом году участникам предлагалось представит обратные стороны небесных тел, «повседневный космос» в привычном окружении, эстетические переосмысления достижений науки и техники. Выставочные проекты организаторов также демонстрировались в Москве и Калуге.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поздравляю с очередным удачным проектом! Это очень продуманный проект. В нем много философии – а, значит, много разговоров. К тому же этот проект хорошо срежиссирован. Думаю, для казанского зрителя это интересно. Хотя где-то местами с ним можно поспорить», – сказал на вернисаже председатель отделения Творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизар Самакаев.

В Казани в этом году пройдет ещё один проект Творческого союза художников России – лаборатория фотографии «Космос – это личное», анонсировала руководитель арт-программы фестиваля «Гагарин.doc» Ирина Сосновская.

«Мы будем проводить open-call и набор в лабораторию фотографии. И будет выставка в ноябре. Такая лаборатория уже была в Оренбурге и в Саратове. Теперь, надеюсь, пройдет и в Казани. Хочу сказать, что это лаборатория не только для фотографов. Фотография здесь как метод предметного искусства: необязательно уметь фотографировать, необязательно даже иметь фотоаппарат, чтобы принять участие в этой лаборатории», – обратила внимание Сосновская.

Выставку «Обратная сторона Луны/Земли/Солнца» можно будет посетить в Галерее современного искусства до 19 мая.