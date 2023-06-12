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Вымогатели зарезали в Стамбуле туриста из России
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В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщает РИА Новости.
Мужчина погиб в центре города после драки с группой вымогателей. Он подрался с четырьмя людьми.
Мужчины хотели забрать у туриста телефон, а когда он оказал сопротивление, ударили его ножом в сердце.
Россиянина госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
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