Вымогатели зарезали в Стамбуле туриста из России

В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщает РИА Новости.

Мужчина погиб в центре города после драки с группой вымогателей. Он подрался с четырьмя людьми.

Мужчины хотели забрать у туриста телефон, а когда он оказал сопротивление, ударили его ножом в сердце.

Россиянина госпитализировали, но врачи не смогли спасти ему жизнь.