«Выманивают личные данные через соцсети»: эксперты о новой волне фейк-атак против России

В интернете продолжается информационная атака, связанная со спецоперацией России на Украине. Злоумышленники распространяют «экономические» фейки и пытаются добраться до персональных данных граждан. «Татар-информ» спросил экспертов, как противостоять новой волне вранья в виртуальном пространстве и отличать правду от ложных вбросов.

Александр Малькевич считает, что против России ведется настоящая информационная война Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество фейков приближается к 4 миллионам»

Уже больше месяца отечественное интернет-пространство является объектом целенаправленной кампании по расколу общества, против России ведется настоящая информационная война, отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

«Количество фейков приближается к 4 миллионам, а затраты на их создание перевалили за 300 млн долларов. Средства на эту информационную антироссийскую кампанию тратятся колоссальные», — отметил Малькевич.

По словам эксперта, за нынешней фейк-атакой на страну виднеется работа зарубежных «профи»: ложь распространяется в рамках четкого медиаплана, в процесс зачастую включаются медийные лица. Причем этот процесс выстроен не только «вовнутрь» России, но и для зарубежных обывателей.

«Идут попытки „рассказать“ западному миру о якобы „неодобрении“ российским обществом спецоперации, хотя это неправда. Но мы уже видим провал этой тактики с медийными лицами – большинство из них, кто высказался против проводимых Россией действий, после первой февральской «волны» залегли на дно, либо выехали за границу», — сообщил Малькевич.

«Конечная цель фейков — вызвать панику для дестабилизации общества»

Он добавил, что другим проявлением информационной войны против нашей страны в последние недели стала кампания «отмены» России в западном обществе. Речь идет о запрете российской культуры, истории и достижений, фактическом вычеркивании российского вклада в мировую историю по всем направлениям.

За нынешней фейк-атакой на страну виднеется работа зарубежных «профи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это тотальная русофобия, „отмена“ России, которая в том числе продвигается и в нашем собственном информационном поле. Людям пытаются внушить, что якобы весь „цивилизованный мир“ выступает против России. И туда же „приклеивают“ историю о том, как западный бизнес уходит из нашей страны. Конечная цель — вызвать панику, которая станет детонатором дестабилизации общества», — подчеркнул Александр Малькевич.

«Оперируют вымышленными цифрами о потерях»

Кроме того, в последнее время на поле информационной атаки против России обозначился новый отдельный блок лжи — военные фейки. Здесь провокаторы пытаются распространить заведомо искаженные сведения о ходе боевых действий, а также дискредитировать российскую армию.

«Они оперируют вымышленными данными о потерях наших частей, о гибели мирного населения. Эта „информация“ разносится в том числе и в западные медиа», — объяснил Малькевич.

Перепроверка информации — лучшая «прививка» против «вируса» фейков

Как простым гражданам противостоять такой информационной атаке? По словам Малькевича, есть несколько универсальных способов, которые выводят на чистую воду троллей-фейкометов.

«Есть прекрасный интернет-проект Объясняем.рф, где представлена реальная информация об экономике страны» Скриншот

«Что касается экономических фейков, обязательно нужно перепроверять информацию. Например, есть прекрасный интернет-проект Объясняем.рф, где представлена реальная информация об экономике страны — мерах поддержки, решениях государства в этой сфере и так далее. Во многих регионах этот проект уже получает локализацию, давая достоверную информацию о местных экономических инициативах. Это информационная „прививка“ против „вируса“ фейков», — рассказал Александр Малькевич.

Еще один важный аспект информационной гигиены касается фейковых сообществ в соцсетях, которые фактически собирают данные о российских военнослужащих (в том числе через родственников).

«Здесь сразу нужно понимать: их главная цель — сбор личных данных для последующей спам-рассылки, взлома электронной почты и так далее. Правило противодействия тут простое: ни в коем случае никакие данные давать нельзя. Те, кто попадаются на эту уловку, затем получают рассылки и сообщения с угрозами», — заключил Александр Малькевич.

«С помощью фейк-групп у россиян пытаются выманить личную информацию»

Со своим федеральным коллегой согласен и заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Андрей Большаков.

Андрей Большаков: «Положение стало угрожающим для киевского режима и украинских нацистов, его поддерживающих, а потому в ход пускают информационные фейки, которые призваны изменить сознание людей» Фото: © «Татар-информ»

Он напомнил, что в настоящее время завершена первая стадия специальной операции России на Украине. Процесс идет успешно: уничтожен украинский флот, украинские ВВС и ПВО, большой урон украинская армия понесла в боеприпасах, горючем, танках. Освобождены Мелитополь, Херсон, Бердянск, Волноваха, практически вся Луганская народная республика. В основном освобожден Мариуполь, сейчас там идет зачистка боевиков «Азова». Начинается разгром окруженной украинской группировки на Донбассе.

«Положение стало угрожающим для киевского режима и украинских нацистов, его поддерживающих, а потому в ход пускают информационные фейки, которые призваны изменить сознание людей. Объектом атаки становятся не только представители российской власти и бизнеса, но и обычные российские граждане. Через социальные сети им внушают информацию о кризисе в российской экономике, хотя, например, курс рубля уже вернулся на уровень середины февраля. Идут фейки о якобы нехватке продовольствия, товаров и прочее вранье. Все это никак не соответствует действительности („пропавший“ сахар, например, давно вернулся на полки магазинов)», — рассказал Большаков.

По словам ученого, все это необходимо для того, чтобы раскачать ситуацию, вызвать протесты в российском обществе.

«С помощью информационных атак из россиян пытаются выманить личные данные, данные российских военнослужащих, которые находятся на Украине, испугать мирных людей, которые не имеют отношения к военной операции, санкциям, информационной войне. Очень часто это делают обманным путем и через различные ухищрения, открытую дезинформацию», — подчеркнул Большаков.

Антифейк-советы конфликтолога: сократить общение в соцсетях и не вступать в незнакомые группы

Обобщая сказанное, Андрей Большаков дал совет простым пользователям интернета: гражданам следует очень осторожно относиться к непроверенной информации. Черпать ее необходимо только из официальных источников, особенно в экономической сфере.

«Можно значительно сокращать свое пребывание в социальных сетях (не более получаса в день), не общаться с незнакомыми людьми» Фото: © «Татар-информ»

«Конфликтологи считают, что пока идет спецоперация и мы становимся объектами воздействия информационной войны, можно значительно сокращать свое пребывание в социальных сетях (не более получаса в день), не общаться с незнакомыми людьми, особенно теми, кто выходит на связь из других стран. Также не следует вступать в паблики, где идут дискуссии на незнакомые вам темы, например финансово-экономического порядка», — отметил эксперт.

Большаков также посоветовал не нервничать из-за излишней информации по общественно-значимым темам, перегружаться ею.

«Общаться необходимо с наиболее близкими людьми. Работайте, отдыхайте, занимайтесь детьми и собственным здоровьем. И всегда поддерживайте тех российских офицеров и солдат, которые с честью выполняют свой долг на сопредельных с Россией территориях, обеспечивая нашу с вами безопасность», — резюмировал Андрей Большаков.

«Противостоять фейкам можно с помощью рационального мышления»

Нынешнюю антироссийскую атаку в информационном поле нельзя недооценивать, ведь она влияет на сознание людей, отметила член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева.

Зоя Силаева: «Цель этой информационной атаки – сломить волю и подчинить сознание людей своей власти» Фото: kpfu.ru

«Цель этой информационной атаки – сломить волю и подчинить сознание людей своей власти, вывести граждан из равновесия и побудить их к совершению спонтанных и необдуманных действий в чужих интересах», — объяснила Силаева.

Она подчеркнула, что успешно выстоять против напора лжи и фейков — непростая задача. Для этого пользователям сети нужно сохранять рациональный подход к получаемой информации, использовать свой разум, а не эмоции. И разумеется, ориентироваться на проверенные официальные источники информации.

«Выиграет тот, кто выстоит, проявит большую стойкость, сохранит рациональность и критичность мышления, самобытность», — резюмировала Зоя Силаева.