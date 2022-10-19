Вылетающие из Бегишево стали чаще заходить в Сеть

Завершающийся сезон отпусков оказался жарким для воздушных ворот Закамья. За год на 25% вырос объем использованного мобильного трафика в залах ожидания Бегишево. Проанализировав информацию с июня по сентябрь, специалисты big data МегаФона выяснили, что в международном аэропорту имени Николая Лемаева улетающие и прилетающие пассажиры ежемесячно используют порядка 13 терабайт данных. Такого объема хватит, чтобы посмотреть две тысячи полнометражных фильмов в разрешении Full HD. Пиковые значения, как и годом ранее, пришлись на август и июль.

Чаще в онлайн выходят туристы и командировочные из Москвы, Московской области, Пермского края, Удмуртии, а также Санкт-Петербурга и Югры. В пересчете на человека, больше трафика прокачивают гости из Калининградской области — в среднем по 2,5 гигабайта. Реже всех в Сети бывают представители Ненецкого автономного округа.

Перед полетом пассажиры преимущественно заходят в соцсети и переписываются в мессенджерах. Говорить по телефону в международном аэропорту стали дольше, однако количество вызовов снизилось на 10%. Каждый месяц в залах ожидания раздается около 700 тысяч звонков.

«На территории и вблизи транспортных узлов ведется работа, в частности на участке трассы от Нижнекамска до Бегишево. Данные работы позволят запустить базовую станцию до конца года и справится с растущей нагрузкой», — комментирует директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.