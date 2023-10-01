Вылет самолета Казань – Екатеринбург задержали на 8 часов

Сегодня произошла задержка авиарейса №WZ 1070 Казань — Екатеринбург компании «Red Wings» на восемь часов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«Вылет рейса перенесен с 05.00 ориентировочно на 13.00 по причине технической неисправности воздушного судна. На рейс зарегистрировано 74 пассажира», – указали в ведомстве.

Авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.