Вылет самолета из Казани в Тюмень задерживается на пять с лишним часов

Самолет авиакомпании ЮТэйр не вылетел сегодня из Казани в Тюмень в положенные 20.15. Его вылет задерживается на пять с половиной часов из-за того, что борт поздно прибыл из предыдущего рейса.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на рейс зарегистрированы 60 пассажиров – авиакомпания предоставляет им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В казанский аэропорт выехал помощник Татарского транспорного прокурора. Он контролирует, соблюдаются ли права пассажиров.

По информации надзорного ведомства, борт должен вылететь в 1.40 30 ноября.

Пассжиров, чьи права нарушены, просят обращаться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.



