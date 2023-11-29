Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вылет самолета из Казани в Тюмень задерживается на пять с лишним часов
Самолет авиакомпании ЮТэйр не вылетел сегодня из Казани в Тюмень в положенные 20.15. Его вылет задерживается на пять с половиной часов из-за того, что борт поздно прибыл из предыдущего рейса.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, на рейс зарегистрированы 60 пассажиров – авиакомпания предоставляет им услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В казанский аэропорт выехал помощник Татарского транспорного прокурора. Он контролирует, соблюдаются ли права пассажиров.
По информации надзорного ведомства, борт должен вылететь в 1.40 30 ноября.
Пассжиров, чьи права нарушены, просят обращаться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников