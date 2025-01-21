«Вылет «Рубина» — стечение обстоятельств». Экс-вратарь казанцев Медведев про Слуцкого

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Вратарь «Пари НН» и экс-игрок «Рубина» Никита Медведев прокомментировал работу Леонида Слуцкого в казанской команде.

«Слуцкий — просто машина. Порядочный человек и сильный тренер. Вылет «Рубина» — стечение обстоятельств. Слуцкий умел работать с иностранцами, делал на них ставку — а тут все разъехались», – сказал Медведев Sport24.

Напомним, Никита Медведев выступал за «Рубин» с 2020 по 2022 годы. После ухода из казанской команды кипер отправился в ФНЛ.

Слуцкий работал в «Рубине» с 2020 по 2022 годы. Под его руководством казанцы сумели занять четвертое место в сезоне 2020/21, а в сезоне 2021/22 вылетели в Первую Лигу.