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На главную ТИ-Спорт 10 февраля 2025 19:22

Вылет «Нефтехимика» на матч с «Сочи» откладывается из-за плохой погоды

Вылет «Нефтехимика» на матч с «Сочи» откладывается из-за плохой погоды
Фото: hcnh.ru

Вылет «Нефтехимика» на завтрашний матч с «Сочи» будет перенесен. Об этом сообщает пресс-служба «Нефтехимика» в своем телеграм-канале.

Нижнекамцы не могут вылететь из Аэропорта Бегишево им. Н.В. Лемаева по причине густого тумана. Из-за этого вылет откладывается, сообщает источник.

Напомним, матч «Нефтехимика» с «Сочи» должен состояться завтра, 11 февраля, в 19:30 по мск. Нижнекамцы в данный момент идут на девятом месте в таблице Восточной конференции. Сочинцы же расположились на 11-м, последнем месте «Запада».

#ХК Нефтехимик #хк сочи #кхл #хоккей
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