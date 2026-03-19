Вылет из Кубка и неудачи в чемпионате: чем обернется пробуксовка для Челестини в ЦСКА

ЦСКА подхватил очередной кризис – не прошло и года с момента отставки предыдущего наставника Марко Николича. Новый главный тренер Фабио Челестини первую часть сезона отработал «на отлично», а в весенней «армейцы» забуксовали. Надолго ли хватит запаса нервов и прочности у руководства – в материале «ТИ-Спорта».





Несмотря на череду неудач в чемпионате и Кубке, Челестини не собирается самолично покидать ЦСКА

ЦСКА вылетел из полуфинала розыгрыша Кубка России, всухую уступив «Краснодару» (0:4) в ответном поединке. Это первое поражение «армейцев» в данном турнире с такой большой разницей. Напомним, что именно «красно-синие» являются действующими обладателями Кубка России-2024/25 и Суперкубка страны-2025. После зимнего перерыва в РПЛ выступления ЦСКА в чемпионате тоже удачными назвать тоже нельзя. На счету подопечных Фабио Челестини пока ни одной победы. В трех прошедших матчах они уступили «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1).

На сегодняшний день ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе московских «армейцев» 36 очков и отставание от лидера «Краснодара» в 10 баллов. Летом 2025 года команду возглавил швейцарский специалист Фабио Челестини. Он сменил на данном посту Марко Николича, который получил отставку ровно через год после того как приступил к исполнению своих обязанностей в штабе «красно-синих».

После столь неудачного рестарта нынешнего сезона в прессе вновь пошли первые разговоры о смене главного наставника. Но этим разговорами 50-летнего швейцарца не сломить, что зарубежным специалистам скорее не свойственно. В российских топ-клубах работать тяжело и иностранцы не особо горят желанием ехать сюда. Несмотря на череду последних неудач и вылета из Кубка, Челестини заявил и довольно уверенно, что покидать клуб не собирается.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» было удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе», - цитирует Челистини «Матч ТВ».

Дали полный карт-бланш, купили новых игроков, позволили привести своих тренеров и устроили жену Челестини в расположение клуба

С момента окончания работы в ЦСКА главным тренером Виктора Гончаренко (2016-2021 гг.) никто не возглавлял армейский клуб дольше двух сезонов. Это первый кризис армейской команды с июня прошлого года и с момента пришествия нового наставника Фабио Челистини. При этом первые полгода в ЦСКА 50-летний специалист отработал качественно. Буквально прошедшей зимой о ЦСКА говорили как об одном из лидеров будущей чемпионской гонки в РПЛ.

В зимнем перерыве менеджмент клуба не поскупился для Челистини на новых игроков. Практически на каждой позиции армейцы усилились на первый взгляд топовыми футболистами. Из «Спортинга» перешел бразильский защитник Матеус Рейс. Также ряды красно-белых пополнили экс-капитан «Локомотива» опытный полузащитник Дмитрий Баринов и аргентинский нападающий Лусиано Гонду из питерского «Зенита». Из «Краснодара» забрали талантливого 21-летнего полузащитника Данила Козлова.

В тренерском штабе тоже произошли изменения. Алексей Березуцкий, работавший в ЦСКА с 2021 года, был вынужден покинуть клуб. В кулуарах клубной пресс-службы трактовалась причина – по семейным обстоятельствам. При этом одновременно в штаб с подачи главного тренера вошли новые помощники - Габриэле Багаттини (тренер по физподготовке) и Паоло Фаваретто (тренер по стандартным положениям). Они приступили к работе с командой уже на первом сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Однако по слухам, к ним в окружении команды уже появились вопросы. Помимо прочего тотальное доверие со стороны руководства ЦСКА к 50-летнему швейцарцу, дошло до того, что супруга Челестини вошла в аналитический отдел клуба.

Не оправдывают трансферы и не идет игра у команды

Вместе с тем, принимая во внимания выступления «армейцев» со старта 2026 года, накапливается все больше вопросов. Однако Челестини не считает, что проблема в нем и в его тренерском штабе. После поражения от «Краснодара» в Кубке России в словах наставника «красно-синих» между строк читалось: в команде не хватает сплоченности и взаимного доверия. И на единого намека на собственные недоработки.

В свое оправдание иностранный специалист заявил, что дебютный матч в чемпионате с «Ахматом» просто сложился неудачно. Во встречах с «Динамо» и «Балтикой» его подопечные имели моменты, но в реализации помешали ранние удаления и собственные ошибки. Также со слов Челистини, в первом матче полуфинала с «Краснодаром», где они одержали победу, преимущество его команды могло бы быть с более крупным счетом.

При этом в последних матчах «красно-синие» все чаще пропускают со стандартных положений. Однако здесь вопрос автоматически стоит адресовать ответственному за этот компонент в команде новому тренеру Паоло Фаваретто. Не оправдывает пока свои переходы и новые трансферы ЦСКА, которые были совершены с подачи главного тренера. Не впечатляет игра в обороне 31-летнего бразильца Рейса. И теперь уже кажется, что не просто так «Зенит» согласился на обмен Лусиано.

Экс-наставник Газзаев о ЦСКА: «Чем команда занималась полтора месяца на сборах?!»

Не выдержал и прошелся по нынешнему положению дел после игры с «Краснодаром» экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев. Газзаев считает, что Дмитрий Баринов «уже не тот, что был в «Локомотиве» и совершает «многовато ошибок». И стоило ли так впрягаться за его трансфер? По слухам заместитель руководителя администрации Президента РФ Максим Орешкин даже связывался с главой РЖД Олегом Белозеровым, для того, чтобы данный переход совершился как можно быстрее. Также, по мнению 71-летнего специалиста, новички совершенно не вписались в ЦСКА, а новые связки не работают.

«Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоао Виктора и Матеуса Рейса. Ну что это за защита? Полнейшее разочарование. Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия!» – возмущался Газзаев во время общения с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Также Газзаев упомянул молодых игроков, подававших в нынешнем сезоне большие надежды, – Ивана Облякова и Матвея Кисляка. Последний, по его мнению, «сверкает лишь эпизодически». Да и в целом средняя линия ЦСКА Газзаева не впечатляет.

«К сожалению, но нужно говорить так, как есть. У армейцев вообще не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах?! Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?» – добавил Газзаев.