Вылегжанин: У торжеств к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией федеральный размах

Юбилейные торжества к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, включающие свыше 70 различных мероприятий, имеют поистине общефедеральный размах и значение, сообщил заместитель начальника Управления внутренней политики Администрации Президента Российской Федерации Анатолий Вылегжанин на заседании республиканского организационного комитета.

«Их смысл и основная цель – в очередной раз продемонстрировать нашим согражданам и мировому сообществу глубину и многогранность истории нашей страны, а также уникальность ее культуры, органично впитавшей в себя широчайшую палитру традиций народов России. Одной из ярчайших красок этой палитры является ислам. Значимость многовековой истории его сопричастности к строительству богатейшего наследия нашей страны переоценить невозможно», - подчеркнул Анатолий Вылегжанин.

Он также зачитал приветствие заместителя руководителя администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова.

«Торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией являются ярким поводом для всех граждан России еще раз осознать уникальность и ценность отечественного опыта взаимопроникновения культур и межрелигиозного взаимодействия. Уверен, что они послужат развитию богатого духовного наследия российских мусульман, укреплению созидательных традиций», – отметил Магомедов.