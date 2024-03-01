Вылечиться от алкоголизма в РТ помогут 185 семьям, чтобы дети не стали сиротами

В этом году в республиканский проект «Точка трезвости» попали 185 семей, в которых есть проблемы с зависимостями. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

«В этом году в проект вошли 185 семей. Есть семейные пары, есть и одинокие женщины, у которых растет два и более детей. В этом году принимают участие все районы без исключения», – рассказала она.

Илсояр Гарифуллина отметила, что, к сожалению, не все родители справляются с отказом от алкоголя, и детей все же приходится изымать из семей.

«Точка трезвости» работает с 2015 года – это проект, который борется с социальным сиротством. Он направлен на то, чтобы вылечить родителей от зависимостей, поправить психологическое здоровье, устроить их на работу – все, чтобы не забирать детей в приюты, чтобы дети могли расти в нормальных семьях с хорошими условиями.