«Выкормыши и засранцы»: Медведев ответил Боррелю, критикующему РФ по зерновой сделке

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале жесткий комментарий на слова верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, критикующего Россию за выход из зерновой сделки.

«У Борреля жестокая словесная диарея по поводу зерновой сделки. Типа мы во всём виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка», – описал вкратце слова европейского политика Медведев.

Далее зампред Совбеза отметил, что Борреля самого надо посадить на строгую диету, состоящую только из воды.

«А то как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты. Ничего не знаем, мы берём зерно только для родных толстомордых европейцев. А как прижали их вместе с салонаркоманами – караул, голодаем», – продолжил Медведев.

В конце публикации он призвал Европу определиться: либо выполнить требования России, либо умерить аппетит.

«А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», – подытожил Медведев.