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Выкатившийся в Екатеринбурге за пределы ВПП самолет прилетел из Казани
29 июня 2024 года в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошло авиационное происшествие. Пассажирский самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, самолет выполнял рейс по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, случай привлек внимание надзорных органов. Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку обстоятельств происшествия.
Камская транспортная прокуратура займется проверкой соблюдения законодательства о безопасности полетов и правил эксплуатации воздушного судна. Особое внимание будет уделено деятельности авиакомпании «UVT Aero», базирующейся в аэропорту Бугульма (Татарстан).
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