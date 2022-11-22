«Выйти за рамки»: известные блогеры в Казани провели 10 часов в кубе YAPPY с челленджами

В казанском торговом центре KazanMall известные блогеры Леша Янгер и Ника Вайпер в течение десяти часов выполняли челленджи от пользователей видеохостинга YAPPY в специальном стеклянном кубе. Можно было не только посмотреть онлайн-трансляцию, но и прийти и лично посмотреть на соревнование. Таким образом сервис YAPPY презентовал свою новую фишку — открытые комнаты, где блогеры могут не только общаться с подписчиками, но и создавать совместный контент.

«Мне нравится подход YAPPY — они выходят за рамки приложения, ездят по городам, устраивают встречи с блогерами. Будет онлайн-трансляция, но можно посмотреть и вживую. Меня пугает цифра в десять часов, даже не знаю, делал ли кто-то подобное такое раньше. Думаю, у нас будет жесткая программа», — поделился ожиданиями перед началом баттла Леша Янгер.

Челленджи можно было посмотреть не только в онлайн-трансляции, но и прийти посмотреть лично. Пообщаться и пофотографироваться с блогерами пришли более 2,5 тыс. человек. Перед началом состязания блогеры оказались заинтригованы подготовленными для них заданиями. Для них соорудили стеклянный куб, разделенный на четыре локации — гардеробную, кухню и другие. На каждой из них для участников были приготовлены сюрпризы.

«Я видела комнаты, там много реквизита, очень много разных неприятных штук, так что задания будут прикольными. Это однозначно будет интересно, мы получили шанс преодолеть себя. Новый формат открытых комнат очень интересен, я до этого не видела такого ни в одной соцсети. Там есть интерактив с подписчиками, с ними вместе можно делать контент. С любым человеком, который находится за много километров от тебя», — также поделилась впечатлениями перед началом баттла блогер Ника Вайпер.

На протяжении десяти часов блогеры выполняли разные задания, которые им давали зрители в открытой комнате YAPPY. В том числе они вслепую, на ощупь, определяли, что за предмет попал им в руки, придумывали адские рецепты и гадали на таро.

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