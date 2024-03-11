«Выйти за пределы республики»: как ЭП-600 апгрейднул подрядчиков Татарстана

За два года татарстанские подрядчики освоили 10 миллиардов рублей

Готовность этиленового комплекса ЭП-600 приблизилась к 90%, на объекте завершается монтаж металлоконструкций и прокладка подземных сетей, установлена большая часть технологического оборудования. Через несколько месяцев штат сотрудников ЭП-600 будет укомплектован на 100%, а в IV квартале 2024 года СИБУР получит первые тонны этилена.

В строительстве ЭП-600 заняты 239 поставщиков и подрядчиков из Татарстана. Это 36% от общего числа подрядчиков, привлеченных к проекту, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима». Республиканские компании не только строили этиленник, но и снабжали его стройматериалами, крепежами, деталями трубопроводов, материалами для эксплуатационных нужд, оборудованием и запчастями к нему, проводили экспертизу, участвовали в проектно-изыскательских, пусконаладочных и погрузочных работах.

За 2022-2023 годы стоимость оплаченных услуг и поставленных товаров компаниям из Татарстана превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения: выплаты всем подрядчикам этиленника за этот срок составили 27,5 млрд рублей. Доходы республиканских фирм направлены, в том числе, на зарплаты рабочим и инвестиции в развитие бизнеса. Вместе с выплатами республиканские компании освоили новые профессиональные компетенции.

Поставщики с татарстанской пропиской выгодны и СИБУРу, отметили в компании. «Сотрудничество с резидентами промышленных парков Татарстана снижает транзакционные издержки, поскольку географически мы находимся близко друг к другу и взаимодействуем напрямую, не теряя времени на обмен информацией. Экономим мы и на транспортных, и на складских расходах», – рассказал руководитель практики Управление по материально-техническому обеспечению «Нижнекамскнефтехима» Андрей Плаксий.

«Опыт, который мы получили на ЭП-600, позволяет выйти за пределы республики»

Ряд компаний, задействованных в комплектации строительства ЭП-600, не первый год работают с «Нижнекамскнефтехимом», другие такой крупный заказ получили впервые. Так, для сотрудников набережночелнинской фирмы «УниверсалМастерКонструкция» контракт на поставку 500 тонн металлоконструкций стал вызовом. «У СИБУРа высокие требования к оформлению документации, – рассказал директор ООО «УниверсалМастерКонструкция» Ильнар Марданшин. – Но мы справились. Опыт, который мы получили на ЭП-600, позволяет рассчитывать на участие в проектах СИБУРа в других регионах, выйти за пределы республики. Благодаря сотрудничеству с ”Нижнекамскнефтехимом” мы смогли приобрести новое оборудование, позволяющее заметно увеличить скорость обработки металлоконструкций, а значит, повысить производительность».

Набережночелнинский завод металлоизделий «Факрос» поставил на олефиновый комплекс около 900 тонн профлиста, 50 тыс. кв. м сэндвич-панелей, 12 тыс. кв. м доборных элементов. «”Нижнекамскнефтехим” для нас – давний и хорошо знакомый партнер, а с СИБУРом мы работали впервые. Участие в этом проекте позволило нам увеличить производственные мощности на 20% за счет покупки нового станка для производства доборных элементов. Увеличился и штат сотрудников», – рассказал коммерческий директор предприятия Василий Рахматуллин.

Одно из старейших республиканских предприятий «Татэлектромонтаж» участвовало в строительстве «Нижнекамскнефтехима» в 50-е годы прошлого века, а на олефиновом комплексе устанавливает контрольно-измерительные приборы. «На “Нижнекамскнефтехиме”, как и на будущем производстве ЭП-600, уровень автоматизации крайне высокий, и в этом есть и наша заслуга», – отметил заместитель генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Константин Курбатов.

«Реализация подобных крупных проектов создает синергетический эффект в других отраслях промышленности»

Строительство ЭП-600 включено в стратегию развития химического и нефтехимического комплекса России и социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, а также в ряд приоритетных инвестиционных проектов ПФО, напомнил заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов. «Реализация подобных крупных проектов создает синергетический эффект в других отраслях промышленности. Наращиваются компетенции в строительстве и проектировании промышленных объектов. Развиваются предприятия среднего и малого бизнеса, задействованные в реализации проекта. Создается социальный эффект в виде новых рабочих мест и поступлений платежей в бюджеты всех уровней», – перечислил замминистра.

Стройка этиленника – это лишь первый этап в развитии республиканского бизнеса. Депутат Государственного Совета Татарстана, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев отметил, что наибольший эффект для экономики и промышленности РТ проявится с запуском завода – производство этилена будет сопровождаться развитием дальнейших ступеней переработки. «Эти процессы связаны с развитием небольших компаний малотоннажной переработки сырья, занимающихся производством конечных продуктов. На протяжении последних десятилетий Татарстан занимает ведущие позиции по развитию крупнотоннажных производств. В то же время количество конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью, имеющих высокую маржинальность с точки зрения прибыли и доходов в бюджет, пока еще недостаточное. Строительство олефинового комплекса создает хорошие перспективы для развития смежных отраслей переработки», – считает Галеев.

Запуск этиленника позволит на 20% увеличить производство полиэтилена высокой плотности

Строительство олефинового комплекса стартовало в Нижнекамске в мае 2020 года. Мощность ЭП-600 по сырью оценивается в 1,8 млн тонн в год, включая производство 600 тыс. тонн этилена, 480 тыс. тонн пропилена, порядка 180-200 тыс. тонн бензола и других побочных продуктов. Готовая продукция будет применяться на существующих и перспективных производствах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Из исходного сырья будет производиться широкий спектр товаров, необходимых для повседневной жизни, а также используемых в автомобильной, сельскохозяйственной и строительной промышленностях.

Запуск этиленника позволит на 20% увеличить производство полиэтилена высокой плотности на «Казаньоргсинтезе». Два этих проекта реализуются в связке со строительством установки по производству гексена. Гексен применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Он позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками и получить продукт премиального качества. Одним из крупных потребителей гексена станет также и Амурский газохимический комплекс, который сейчас строится на Дальнем Востоке.