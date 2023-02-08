«Выйти на принципиально новый уровень»: Минниханов обозначил вектор науки РТ до 2030 года

В течение текущего десятилетия татарстанская наука должна выйти на принципиально новый уровень по обеспеченности ресурсами и получаемым результатам. Это необходимо для рывка в технологическом и экономическом развитии страны и республики. Об этом на торжественном собрании научной общественности в Академии наук РТ в честь Дня российской науки заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что проведение торжества именно на площадке Академии наук РТ подчеркивает важность ее интеграционной функции для всего научного сообщества Татарстана.

«День российской науки имеет особое значение для Татарстана. Зародившиеся еще в XIX веке ведущие казанские научные школы прославили республику далеко за ее пределами. Нынешнее поколение татарстанских ученых достойно продолжает дело своих предшественников», – обратился к собравшимся в зале Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов России республика занимает 5-ю позицию. Это заслуга 13 тысяч ученых, работающих на ее территории. Еще одним свидетельством результативности этой работы является успешное участие исследовательских учреждений региона во всех основных мероприятиях национального проекта «Наука и университеты».

«Мы традиционно уделяем особое внимание подготовке научных и инженерных кадров. Обучение квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики ведется в недавно созданных на базе наших ведущих университетов двух учебно-научных центрах и трех передовых инженерных школах», – подчеркнул Раис Татарстана.

По доле молодых ученых республика ощутимо превосходит средний уровень по стране – 60% против 44%. Начинающие исследователи здесь комфортно чувствуют себя и делают осознанный выбор в пользу служения науке. Все это стало возможным благодаря системному подходу к популяризации науки и привлечению молодых кадров в отрасль исследований.

В то же время руководитель республики призвал научное сообщество не останавливаться на достигнутом – потенциал развития в этом направлении далеко не исчерпан.

«Несмотря на достигнутые положительные результаты, считаю, что они пока не соответствуют масштабным задачам, стоящим перед страной в сфере науки и технологий», – заметил Минниханов.

По его словам, в прошлом году был проведен тщательный аудит научно-образовательного комплекса РТ, проанализированы лучшие мировые и региональные практики управления научно-технологическим развитием. По итогам аудита были созданы стратегия и госпрограмма научно-технологического развития Татарстана, в которых обозначены основные цели до 2030 года.

«Научно-образовательный комплекс республики должен выйти на принципиально новый уровень. Как по обеспеченности ресурсами, так и по уровню получаемых результатов. Главная задача – обеспечить испытывающее выполнение намеченных планов», - резюмировал Рустам Минниханов.

По окончании вступительных слов Раис Татарстана вручил государственные премии РТ в области науки и техники, а также другие награды исследователям и трудовым коллективам за их разработки в прошедшем году.