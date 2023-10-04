«Постеснялся декларировать доходы? – уволен»: как в Татарстане борются с коррупцией

О результатах проверок экспертной группы по вопросам противодействия коррупции в РТ рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В бюджет идет 12 тысяч рублей, а субарендаторы платят им миллионы»

56 проверок по уточнениям сведений о доходах среди муниципальных служащих было проведено сотрудниками Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики в этом году. Все материалы этих проверок направлены в органы местного самоуправления для рассмотрения и принятия решений.

«Наше подразделение – это специальный орган, который отвечает за профилактику борьбы с коррупцией. По результатам проверок в республике мы направили два заявления о досрочном лишении полномочий депутатов, они уже покинули должности за нарушение предоставления сведений о доходах. Они скрыли значительные суммы и не указали их в декларации, возможно, постеснялись или сделали это по иным причинам», – отметил заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

По словам Гаязова, Республиканской экспертной группе по вопросам противодействия коррупции в РТ во время проверок в районах помогают сотрудники муниципалитетов.

«Весной этого года работа проходила в Альметьевском районе, все результаты проверки направили в район для принятия мер. В процессе работы комиссии были установлены следующие негативные факторы: неправомерное использование бюджетных средств, нарушение природоохранного законодательства, недостатки в сфере земельно-имущественных отношений, нарушения в фонде обязательного медицинского страхования», – сказал он.

Рустам Гаязов привел в пример случай, который произошел в Альметьевске в 2020 году. Тогда исполнительный комитет района заключил договор аренды с восемью физлицами и предоставил им три земельных участка сельскохозяйственного назначения с арендной платой в 12 тысяч рублей в год.

Рустам Гаязов: «По результатам проверок в республике мы направили два заявления о досрочном лишении полномочий депутатов, они уже покинули должности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда мы приехали на эти участки, на них по факту находились объекты нефтяной структуры. А стояли они там с 2017 года. Объясняю, в чем здесь проблема: физические лица платят в бюджет района 12 тысяч рублей в год за аренду участков, а у этих физических лиц участки в аренду взяла некая организация и платит им по миллиону рублей в год. Здесь мы наблюдаем большую потерю для бюджета», – разъяснил Гаязов.

Также, по словам Рустама Гаязова, в Альметьевском районе был случай, когда физическое лицо получило по гранту деньги на выращивание ягод. Когда сотрудники приехали на место для проверки использования средств, выделенных по гранту, они обнаружили, что никаких ягод он не выращивает – фактически деятельность не ведется.

«Все материалы были направлены в район, а также в контрольно-надзорные органы, которые принимали участие в проверке. Сотрудники внутренних дел также провели работу по этому и другим случаям», – сказал он.

Рустам Гаязов рассказал еще об одном случае в Альметьевском районе РТ, в котором усматривается уголовно наказуемое деяние.

«МУП “Главное управление автодорог” ежегодно заключает договор с Департаментом ЖКХ Альметьевского района на содержание дорожной сети. Контракты большие. Главное то, что в них выявили наши сотрудники. Сильно завышался объем поставляемой песчано-соляной смеси, которой зимой посыпают дороги. В 2020 году по контракту было оплачено 3 тысячи тонн, по факту поставили только 900 тонн этой смеси. Всего за период с 2020 по 2023 год излишек оплаченной смеси составил 5 тысяч тонн. В денежном эквиваленте это 30 миллионов рублей. Здесь есть все признаки уголовно наказуемого деяния. Сейчас идет работа по возврату средств», – сказал он.

По словам Фаила Камаева, сотрудники, допустившие ошибки, предоставляя декларации о доходах, исправляют их Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не все, кто ошибается в подаче сведений о доходах, злостные коррупционеры»

Глава Тукаевского района РТ Фаил Камаев отметил, что вопрос о профилактике коррупции для района очень важен. По его словам, сотрудники, допустившие ошибки, предоставляя декларации о доходах, исправляют их.

«В текущем году у нас имеется представление от прокуратуры района по факту неполного и недостоверного предоставления сведений о доходах, расходах и имуществе у замещающих муниципальные должности. По всем случаям приняты меры дисциплинарной ответственности, с целью профилактики коррупции проводятся круглые столы на эту тему. Многие из замечаний, которые получили сотрудники, неумышленные, и на данный момент все они исправлены», – сказал он.

Руководитель Исполнительного комитета Агрызского района РТ Ленар Нургаянов обратил внимание на то, что в работе сотрудников органов местного самоуправления изначально присутствуют коррупционные риски, так как на муниципальном уровне сосредоточено управление материально-техническими, экономическими, финансовыми и информационными ресурсами.

«Повышенную подверженность коррупции нужно предупредить. В нашем районе ежегодно проводится опрос, мы выясняем мнение населения о коррупции. Согласно последнему опросу, 37% респондентов указали, что сталкивались с недобросовестным выполнением обязанностей должностными лицами. Более 22% отметили коррумпированность медицинских работников, 19% – органов местного самоуправления, ЖКХ, также часть респондентов сталкивалась с коррупцией в полиции – около 10%, в сфере образования – около 8%», – сказал глава Агрызского района РТ.

По словам Ленара Нургаянова, борьба с коррупцией продолжается – в 2022 году были возбуждено 5 уголовных дел по коррупционным статьям. В 2021 году было возбуждено 4 таких уголовных дела.

Ленар Нургаянов обратил внимание на то, что в работе сотрудников органов местного самоуправления изначально присутствуют коррупционные риски Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Несмотря на принимаемые меры, актуальной остается проблема достоверности предоставления муниципальными служащими сведений о доходах и расходах. По итогам 2021 года 24 муниципальных служащих нашего района в связи с предоставлениями неверных сведений были привлечены к дисциплинарной ответственности, в прошлом году привлечено 11 руководителей. За 6 месяцев этого года было привлечено к ответственности 12 депутатов различных уровней и 12 руководителей муниципальных учреждений. Чтобы не было ошибок с предоставлением сведений, мы каждый год проводим семинары по оформлению документов», – сказал он.

Однако, обращают внимание эксперты, большинство из тех, кто допустил ошибки в заполнении документов, нельзя назвать злостными коррупционерами. Чаще всего дело в обычной невнимательности, отметил Ленар Нургаянов.

«Доверие – это самый трудновосполняемый ресурс»

Руководитель Исполнительного комитета Агрызского района РТ добавил, что важную роль имеет антикоррупционное образование и воспитание.

«В нашем районе оно ведется системно и начинает закладываться в дошкольном возрасте. В ходе воспитательных бесед с младшими школьниками. Учителя и классные руководители рассказывают детям о совести, честности и необходимости правильного поведения, любви к Родине и ответственности за ее судьбу. Противокоррупционное воспитание продолжается и в старших классах», – рассказал Ленар Нургаянов.

По его словам, школьники постарше участвуют в диспутах и обсуждают последствия коррупции для страны, участвуют в республиканских конкурсах по противодействию коррупции.

«В обществе мы формируем нетерпимость к коррупции, органы местного самоуправления, взаимодействуя с филиалом АО “Татмедиа”, проводят комплексные просветительские и разъяснительные работы по противодействию коррупции в Агрызском районе», – добавил он.

Дамир Яфизов: «Удар по репутации органов местного самоуправления – самая чувствительная потеря. Доверие – это самый трудновосполняемый ресурс» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Альметьевского района по правовым вопросам Дамир Яфизов отметил, что за последние два года в районе несколько раз сталкивались с проявлениями коррупции.

«В целях минимизации проявления коррупции в районе также предприняты меры по улучшению качества работ в данном направлении. Мы сделали новые кадровые назначения и распределили полномочия, это позволило максимально сфокусировать усилия на проблемных участках», – сказал он.

По его словам, в этом году провели служебные проверки в отношении троих человек. По итогам проверки одному из них вынесли выговор, другого уволили в связи с утратой доверия за коррупционное правонарушение. В отношении третьего человека проверка еще не закончена.

«Самый весомый ущерб от нарушений и противоправных действий однозначно не финансовый и его невозможно измерить в цифрах. Удар по репутации органов местного самоуправления – самая чувствительная потеря. Доверие – это самый трудновосполняемый ресурс. Поэтому в профилактической работе один из главных акцентов сделан на принципе личной ответственности за сохранение репутации муниципального служащего», – сказал он.