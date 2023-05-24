Выгодный расчетный счет для ООО в банке «Тинькофф»

Оптимальный расчетный счет для ООО — тот, который упрощает бизнес-процессы. Поэтому при выборе банка, в котором будет открыт счет, важно изучить не только условия, но и сопутствующие услуги.

«Тинькофф» предлагает максимально полный комплекс услуг, с помощью которых можно улучшить бизнес-процессы и сделать их более эффективными практически на всех уровнях компании.

Есть несколько тарифов. Наиболее бюджетный — всего от 490 рублей в месяц.

Зачем открывать расчетный счет?

На то есть несколько причин:

● это упрощает отслеживание финансовых притоков и оттоков;

● проще вести учет доходов и расходов;

● удобнее и быстрее рассчитывать налоги;

● удобнее взаимодействовать с партнерами и клиентами;

● почти все рутинные бизнес-процессы объединены вместе.

Корпоративные банковские счета включают множество инструментов, недоступных в обычном режиме.

Как это выглядит в «Тинькофф»?

Счет открывается в несколько этапов:

1) клиент заходит на сайт банка и выбирает удобный для себя тариф (их четыре: «Простой», «Продвинутый», «Профессиональный» и «Премиум»);

2) оформляет заявку, указав номер телефона;

3) дожидается ответа от сотрудников;

4) обсуждает с банком все условия и получает реквизиты готового счета.

Обычно расчетный счет можно оформить сразу — в день подачи заявки.

Какие услуги предлагает «Тинькофф»?

Что получает владелец счета:

● Овердрафт. Особый кредитный займ, который поможет при возникновении внештатных ситуаций. Например, если нужно сделать срочный платеж, а средств на счете недостаточно. Овердрафт решит эту проблему.

● Зарплатные карты для сотрудников. Предоставляются бесплатно. Могут быть доставлены в любой регион страны.

Счета в разных валютах. Например, в юанях, фунтах или евро. Валютный контроль имеет упрощенный формат. Не нужно предоставлять лишние документы и справки.

● Бухгалтерское сопровождение. «Тинькофф» выделит для компании отдельных работников, которые будут отвечать за все бухгалтерские вопросы. Никаких выходных, больничных и отпусков.

● Помощь персонального менеджера. Который проконсультирует по всем вопросам и поможет в случае возникновения сложных ситуаций.

● Сопровождение госзакупок. Включая предоставление гарантии, электронной подписи и специального счета.

● Индивидуальные условия при высоких финансовых оборотах бизнеса.

● Бонусы от партнеров. Например, возможность получить скидку на рекламу в крупных соцсетях.

Подробнее о всех услугах и возможностях — на веб-сайте банка.

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