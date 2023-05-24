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Выгодный расчетный счет для ООО в банке «Тинькофф»
Оптимальный расчетный счет для ООО — тот, который упрощает бизнес-процессы. Поэтому при выборе банка, в котором будет открыт счет, важно изучить не только условия, но и сопутствующие услуги.
«Тинькофф» предлагает максимально полный комплекс услуг, с помощью которых можно улучшить бизнес-процессы и сделать их более эффективными практически на всех уровнях компании.
Есть несколько тарифов. Наиболее бюджетный — всего от 490 рублей в месяц.
Зачем открывать расчетный счет?
На то есть несколько причин:
● это упрощает отслеживание финансовых притоков и оттоков;
● проще вести учет доходов и расходов;
● удобнее и быстрее рассчитывать налоги;
● удобнее взаимодействовать с партнерами и клиентами;
● почти все рутинные бизнес-процессы объединены вместе.
Корпоративные банковские счета включают множество инструментов, недоступных в обычном режиме.
Как это выглядит в «Тинькофф»?
Счет открывается в несколько этапов:
1) клиент заходит на сайт банка и выбирает удобный для себя тариф (их четыре: «Простой», «Продвинутый», «Профессиональный» и «Премиум»);
2) оформляет заявку, указав номер телефона;
3) дожидается ответа от сотрудников;
4) обсуждает с банком все условия и получает реквизиты готового счета.
Обычно расчетный счет можно оформить сразу — в день подачи заявки.
Какие услуги предлагает «Тинькофф»?
Что получает владелец счета:
● Овердрафт. Особый кредитный займ, который поможет при возникновении внештатных ситуаций. Например, если нужно сделать срочный платеж, а средств на счете недостаточно. Овердрафт решит эту проблему.
● Зарплатные карты для сотрудников. Предоставляются бесплатно. Могут быть доставлены в любой регион страны.
Счета в разных валютах. Например, в юанях, фунтах или евро. Валютный контроль имеет упрощенный формат. Не нужно предоставлять лишние документы и справки.
● Бухгалтерское сопровождение. «Тинькофф» выделит для компании отдельных работников, которые будут отвечать за все бухгалтерские вопросы. Никаких выходных, больничных и отпусков.
● Помощь персонального менеджера. Который проконсультирует по всем вопросам и поможет в случае возникновения сложных ситуаций.
● Сопровождение госзакупок. Включая предоставление гарантии, электронной подписи и специального счета.
● Индивидуальные условия при высоких финансовых оборотах бизнеса.
● Бонусы от партнеров. Например, возможность получить скидку на рекламу в крупных соцсетях.
Подробнее о всех услугах и возможностях — на веб-сайте банка.
Реклама. АО «Тинькофф Банк».
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