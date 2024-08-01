Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Выгодно отличается»: Путин отметил высокий рост промпроизводства в Мордовии
На встрече с главой Мордовии Артёмом Здуновым Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы роста промпроизводства и сельского хозяйства в республике. Об этом говорится на сайте Кремля.
«Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5% рост в прошлом году в стране, а у вас – 8, выгодно отличается республика, – сказал глава государства. – И по сельскому хозяйству: там даже ещё получше результат в отличие от результатов по стране в целом».
Говоря об индексе промпроизводства, Здунов отметил, что власти республики взяли за основу инвестиционный стандарт. Этим несколько лет занимаются Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития.
«Мы четко выполняли инвестстандарты и почувствовали, что инвесторы потянулись. Мы стали более открытыми, стало возникать понимание», – доложил губернатор.
Он добавил, что в 2024 году показатель составил уже 112,5%, и обещал, что власти республики «такой динамический рост» не только удержат, но и постараются нарастить.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»