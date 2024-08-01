«Выгодно отличается»: Путин отметил высокий рост промпроизводства в Мордовии

Фото: пресс-служба Кремля

На встрече с главой Мордовии Артёмом Здуновым Президент России Владимир Путин отметил высокие темпы роста промпроизводства и сельского хозяйства в республике. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Я посмотрел, по промышленному производству у нас 3,5% рост в прошлом году в стране, а у вас – 8, выгодно отличается республика, – сказал глава государства. – И по сельскому хозяйству: там даже ещё получше результат в отличие от результатов по стране в целом».

Говоря об индексе промпроизводства, Здунов отметил, что власти республики взяли за основу инвестиционный стандарт. Этим несколько лет занимаются Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития.

«Мы четко выполняли инвестстандарты и почувствовали, что инвесторы потянулись. Мы стали более открытыми, стало возникать понимание», – доложил губернатор.

Он добавил, что в 2024 году показатель составил уже 112,5%, и обещал, что власти республики «такой динамический рост» не только удержат, но и постараются нарастить.