Выгодно ли жителям Татарстана брать отпуск в феврале

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Некоторые татарстанцы собираются взять отпуск в феврале. Но выгодно ли отдыхать в заключительном месяце зимы – в материале «Татар-информа».

Размер отпускных выплат определяется на основе среднего числа календарных дней в месяце, которое составляет 29,3. При этом стоимость одного рабочего дня зависит от того, сколько таких дней приходится на конкретный месяц. Чем их больше, тем ниже стоимость каждого рабочего дня, поскольку размер заработной платы на протяжении года остается неизменным. Таким образом, если сотрудник оформляет отпуск в период с большим количеством рабочих дней, он теряет меньше в доходах.

В феврале при пятидневной рабочей неделе татарстанцы будут работать 19 дней, что ниже среднего значения. По этой причине последний зимний месяц считается не самым выгодным для отдыха. Более рациональным вариантом станет апрель, в котором количество рабочих дней увеличивается до 22.