news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 августа 2025 07:00

Выгодно ли татарстанцам брать отпуск в сентябре

Читайте нас в
Телеграм
Выгодно ли татарстанцам брать отпуск в сентябре
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сентябрь считается одним из наиболее популярных для отпуска месяцев. Но выгодно ли отдыхать в первый месяц осени – в материале «Татар-информа».

Сумма отпускных, которые начисляются работникам перед запланированным отпуском, рассчитывается исходя из среднего количества дней в месяце – 29,3. Но стоимость одного рабочего дня влияет их количество в каждом отдельном месяце. Чем больше рабочих дней в конкретном месяце, тем они дешевле. Это связано с тем, что заработная плата не меняется в течение всего календарного года. Соответственно, если татарстанец берет отпуск в месяце с наибольшим количеством рабочих дней, то снижается сумма возможных денежных потерь.

В сентябре у татарстанцев, работающих на пятидневке, будет 22 рабочих дня, поэтому первый месяц осени вполне можно считать выгодным для ухода в отпуск. Но выгоднее запланировать отдых в октябре, который считается самым выгодным месяцем в году, поскольку в нем 23 рабочих дня.

#отпуск #отдых #рабочий день #выходные и праздничные дни #график работы #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

23 августа 2025
На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

На «Новую волну» в Казани Филипп Киркоров пришёл с виртуальным помощником

23 августа 2025