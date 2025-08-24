Выгодно ли татарстанцам брать отпуск в сентябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сентябрь считается одним из наиболее популярных для отпуска месяцев. Но выгодно ли отдыхать в первый месяц осени – в материале «Татар-информа».

Сумма отпускных, которые начисляются работникам перед запланированным отпуском, рассчитывается исходя из среднего количества дней в месяце – 29,3. Но стоимость одного рабочего дня влияет их количество в каждом отдельном месяце. Чем больше рабочих дней в конкретном месяце, тем они дешевле. Это связано с тем, что заработная плата не меняется в течение всего календарного года. Соответственно, если татарстанец берет отпуск в месяце с наибольшим количеством рабочих дней, то снижается сумма возможных денежных потерь.

В сентябре у татарстанцев, работающих на пятидневке, будет 22 рабочих дня, поэтому первый месяц осени вполне можно считать выгодным для ухода в отпуск. Но выгоднее запланировать отдых в октябре, который считается самым выгодным месяцем в году, поскольку в нем 23 рабочих дня.