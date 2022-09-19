Выгодная логистика: иранский Голестан предлагает РТ транзит грузов в другие страны

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Иране, провел встречу с главой провинции Голестан Али Мохаммадом Зангане. Стороны обсудили торговое сотрудничество регионов, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что у России, в том числе Татарстана, и Ирана накоплен большой опыт сотрудничества. Так, в Казани действует Генконсульство Ирана, действует правительственный меморандум о торговом сотрудничестве.

«В этом году наши контакты еще больше активизировались, и это радует нас. Сегодня очень важно выстраивать отношения на уровне регионов», — подчеркнул руководитель РТ.

Али Мохаммад Зангане отметил, что Голестан готов сотрудничать с Татарстаном в части логистики, в том числе обеспечив выгодный транзит грузов из РТ в другие страны. Он напомнил, что сейчас ведется работа над созданием коридора на Индийский океан, в которой задействуют потенциал России, Казахстана и Туркменистана.

«Это сегодня востребованный проект. Будем тоже изучать этот вопрос», — заметил Президент Татарстана.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в области АПК, в том числе в поставках продукции халяль, а также науке и образовании. Так, в настоящее время в татарстанских вузах учатся 752 студента из Ирана, работает центр иранистики.

В заключение Рустам Минниханов подчеркнул важность активизации взаимодействия Торгово-промышленных палат по созданию совместных производств.