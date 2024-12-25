Выгода до 30%: «Пятёрочка» рассказала, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» подсчитали, какие из традиционных салатов выгоднее всего приготовить для встречи Нового года. Самым бюджетным салатом оказалась «Селёдка под шубой», стоимость ингредиентов для которой в среднем получается 138 рублей на кг готового блюда — это более чем вдвое меньше, чем для «Крабового салата» и «Оливье». Для тех, кто ищет максимальную выгоду, стоит обратить свое внимание на продукты собственных торговых марок сети, тогда полный набор ингредиентов может стать дешевле еще почти на 30%.

Традиционно ни один новогодний стол в России не обходится без «Оливье». Средняя стоимость ингредиентов для приготовления любимого салата россиян (около 2 кг) из продуктов известных брендов составляет 451 рублей*, а из собственных торговых марок «Пятёрочки» — 330 рублей, или на 27% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 70% выгоднее при выборе собственных торговых марок. Если выбирать картофель и куриные яйца СТМ, то они будут выгоднее на 19%.

Дешевле всего приготовить «Оливье» из продуктов известных марок смогут жители Приволжья и Юга России. Здесь набор ингредиентов обойдется в 423 и 436 рублей соответственно. При выборе же продукции собственных торговых марок «Пятёрочки» самый бюджетный «Оливье» можно приготовить в Восточном федеральном округе — его стоимость составит всего 311 рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, стоит обратить особое внимание на «Сельдь под шубой». В среднем по стране в пересчете на один килограмм стоимость этого салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 138 рублей из продуктов известных брендов и еще на 16% дешевле при выборе собственных торговых марок – 116 рублей. Главный ингредиент — сельдь — из ассортимента собственных торговых марок сети стоит на 21% брендовых аналогов. Самой бюджетной «Сельдь под шубой» станет для жителей Приволжья и Юга России.

Любителям «Крабового салата», чтобы оптимизировать затраты на его приготовление, следует выбрать продукты СТМ, ведь ключевой ингредиент для него, крабовые палочки, в среднем обойдутся на 40% дешевле в сравнении с тем же продуктом от популярных брендов. Один килограмм салата, приготовленного из продуктов собственных торговых марок, обойдется почти на 30% дешевле: 202 рубля против 284 рубля.

В период новогодних хлопот, когда времени на готовку салатов может не быть совсем, россиян выручает готовая еда, которую можно найти на полках торговой сети или заказать с доставкой на дом. Из трех наиболее популярных новогодних салатов из линейки готовых блюд «Пятёрочки» самым выгодным решением является «Оливье»: его стоимость при аналогичном объеме на 6% ниже «Сельди под шубой» и на 11% ниже «Крабового салата». Готовая «Сельдь под шубой» выгоднее «Крабового салата» на 5%.

*Стоимость актуальна на первую неделю декабря 2024 г.

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