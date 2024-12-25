Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выгода до 30%: «Пятёрочка» рассказала, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов
Аналитики торговой сети «Пятёрочка» подсчитали, какие из традиционных салатов выгоднее всего приготовить для встречи Нового года. Самым бюджетным салатом оказалась «Селёдка под шубой», стоимость ингредиентов для которой в среднем получается 138 рублей на кг готового блюда — это более чем вдвое меньше, чем для «Крабового салата» и «Оливье». Для тех, кто ищет максимальную выгоду, стоит обратить свое внимание на продукты собственных торговых марок сети, тогда полный набор ингредиентов может стать дешевле еще почти на 30%.
Традиционно ни один новогодний стол в России не обходится без «Оливье». Средняя стоимость ингредиентов для приготовления любимого салата россиян (около 2 кг) из продуктов известных брендов составляет 451 рублей*, а из собственных торговых марок «Пятёрочки» — 330 рублей, или на 27% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 70% выгоднее при выборе собственных торговых марок. Если выбирать картофель и куриные яйца СТМ, то они будут выгоднее на 19%.
Дешевле всего приготовить «Оливье» из продуктов известных марок смогут жители Приволжья и Юга России. Здесь набор ингредиентов обойдется в 423 и 436 рублей соответственно. При выборе же продукции собственных торговых марок «Пятёрочки» самый бюджетный «Оливье» можно приготовить в Восточном федеральном округе — его стоимость составит всего 311 рублей.
Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, стоит обратить особое внимание на «Сельдь под шубой». В среднем по стране в пересчете на один килограмм стоимость этого салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 138 рублей из продуктов известных брендов и еще на 16% дешевле при выборе собственных торговых марок – 116 рублей. Главный ингредиент — сельдь — из ассортимента собственных торговых марок сети стоит на 21% брендовых аналогов. Самой бюджетной «Сельдь под шубой» станет для жителей Приволжья и Юга России.
Любителям «Крабового салата», чтобы оптимизировать затраты на его приготовление, следует выбрать продукты СТМ, ведь ключевой ингредиент для него, крабовые палочки, в среднем обойдутся на 40% дешевле в сравнении с тем же продуктом от популярных брендов. Один килограмм салата, приготовленного из продуктов собственных торговых марок, обойдется почти на 30% дешевле: 202 рубля против 284 рубля.
В период новогодних хлопот, когда времени на готовку салатов может не быть совсем, россиян выручает готовая еда, которую можно найти на полках торговой сети или заказать с доставкой на дом. Из трех наиболее популярных новогодних салатов из линейки готовых блюд «Пятёрочки» самым выгодным решением является «Оливье»: его стоимость при аналогичном объеме на 6% ниже «Сельди под шубой» и на 11% ниже «Крабового салата». Готовая «Сельдь под шубой» выгоднее «Крабового салата» на 5%.
*Стоимость актуальна на первую неделю декабря 2024 г.
Реклама ООО «АГРОТОРГ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»